中美贸易：汽车进口关税贸易争端，WTO判定美国胜诉

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透华盛顿5月23日 - 世界贸易组织(WTO)周五宣布，中国针对进口美国汽车实施关税的贸易争端，判定美国胜诉。
中国2011年开始对发动机排量在2.5公升及以上的进口美国轿车及SUV车课征惩罚性关税，以报复美国贸易政策。但这些关税实施期限已满。
美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，美国2013年汽车出口中，有50亿美元的出口被以这种形式的关税额外征税。
“这是一项重大胜利，”弗罗曼在华府记者会上表示，他指出中国是美国汽车第二大出口市场，2013年出口达86亿美元。
中国在实施这些关税时表示，包括通用汽车 等美国车企，获得美国政府补贴，在中国市场倾销，损害中国汽车业。
但美国政府指称，中国没有依照适当程序来实施这些关税，美国因而提出申诉。WTO一个小组周五裁定，中国必须调整措施，符合国际规定。
中国去年表示，在2013年12月15日实施期满后，将停止对美国汽车课征双反税。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。