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亚洲 | 2014年 5月 25日 星期日 16:00 BJT

中美贸易：汽车进口关税贸易争端，WTO判定美国胜诉

路透华盛顿5月23日 - 世界贸易组织(WTO)周五宣布，中国针对进口美国汽车实施关税的贸易争端，判定美国胜诉。

中国2011年开始对发动机排量在2.5公升及以上的进口美国轿车及SUV车课征惩罚性关税，以报复美国贸易政策。但这些关税实施期限已满。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周五表示，美国2013年汽车出口中，有50亿美元的出口被以这种形式的关税额外征税。

“这是一项重大胜利，”弗罗曼在华府记者会上表示，他指出中国是美国汽车第二大出口市场，2013年出口达86亿美元。

中国在实施这些关税时表示，包括通用汽车 等美国车企，获得美国政府补贴，在中国市场倾销，损害中国汽车业。

但美国政府指称，中国没有依照适当程序来实施这些关税，美国因而提出申诉。WTO一个小组周五裁定，中国必须调整措施，符合国际规定。

中国去年表示，在2013年12月15日实施期满后，将停止对美国汽车课征双反税。(完)
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