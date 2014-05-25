中国反腐：广东省政府副秘书长罗欧涉嫌严重违纪接受调查--新华

十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。