中国反腐：广东省政府副秘书长罗欧涉嫌严重违纪接受调查--新华

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透北京5月25日 - 新华社周日援引广东省纪委通报，广东省政府副秘书长、省海防与打私办主任罗欧涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。
周六中纪委官网消息称，近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏立案侦查，并采取强制措施。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。