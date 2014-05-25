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亚洲 | 2014年 5月 25日 星期日 19:34 BJT

中国反腐：广东省政府副秘书长罗欧涉嫌严重违纪接受调查--新华

路透北京5月25日 - 新华社周日援引广东省纪委通报，广东省政府副秘书长、省海防与打私办主任罗欧涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，涉及省部级高官已逾20多人。伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马官员亦不断，包括近期被免去江西副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林通化市委副书记、市长田玉林，安徽滁州市委书记江山等。

周六中纪委官网消息称，近日，检察机关以涉嫌受贿犯罪，依法对国家能源局副局长许永盛、新能源和可再生能源司司长王骏立案侦查，并采取强制措施。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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