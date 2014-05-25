新西兰数据：4月贸易顺差为5.34亿新西兰元，因乳制品销售强劲

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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出口较前月创纪录水准下滑，但仍较上年同期成长14%，对中国的乳制品出口强劲持续占主导地位。
进口较3月小幅下滑，但较上年同期成长5%，资本财本的购买增加。
经季节调整后4月贸易顺差为1.81亿新西兰元。
月度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元(实质) 4月 3月 上年4月
贸易收支 顺差5.34 顺差9.35(9.20) 顺差1.71
出口 45.0 50.6(50.8) 39.4
进口 39.6 41.3(41.6) 37.7
年度数据：(括号内为初值)
亿新西兰元 截至4月的一年 截至3月的一年 截至13年4月一年
贸易收支 顺差11.9 顺差8.0 逆差6.9
出口 506.1 500.7 462.3
进口 494.2 492.6 469.2
5月贸易数据将于6月27日公布。(完) (编译 戴素萍 审校 孙茉莉/于春红)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。