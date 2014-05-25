澳新经济指标预测--5月26日-6月2日****

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月26日(一) 暂无重要经济数据 5月27日(二) 暂无重要经济数据 5月28日(三) 0130 澳洲建筑完工 第一季 -0.2% -1.0% 5月29日(四) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 4月 -- +0.2% 0130 澳洲资本支出 第一季 -1.4% -5.2% 建筑资本支出 -- -3.5% 工厂/机械资本支出 -- -8.6% 2245 新西兰建筑许可 4月 -- +8.3% 5月30日(五) 0130 澳洲民间信贷 4月 +0.4% +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 5月 -- 64.8% 企业自身活动指数 -- 52.5% 6月2日当周 6月1-2日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 44.8 6月2日(一) 2245 新西兰贸易条件 第一季 -- +2.3% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 5月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 4月 -- -3.5% 0130 澳洲企业库存 第一季 -- -0.5% 0130 澳洲企业总营业利润(较前季) 第一季 -- +1.7% 澳洲企业税前获利(较前季) -- +2.4%(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。