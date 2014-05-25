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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 06:59 BJT

****澳新经济指标预测--5月26日-6月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值       前值 
    
    5月26日当周
    
    5月26日(一)
    暂无重要经济数据 
    
    5月27日(二)
    暂无重要经济数据 
    
    5月28日(三)
    0130  澳洲建筑完工                                 第一季          -0.2%    -1.0%
    
    5月29日(四)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        4月            --      +0.2%
    0130  澳洲资本支出                                 第一季          -1.4%    -5.2%
               建筑资本支出                                             --      -3.5%
               工厂/机械资本支出                                        --      -8.6% 
    2245  新西兰建筑许可                                 4月            --      +8.3%
    
    5月30日(五)
    0130  澳洲民间信贷                                   4月           +0.4%    +0.4%
              房屋信贷                                                  --      +0.5% 
    0300  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     5月            --      64.8% 
                    企业自身活动指数                                    --      52.5%  
    
    6月2日当周
    
    6月1-2日
    2330 澳洲AIG制造业指数                               6月            --      44.8
    
    6月2日(一)
    2245  新西兰贸易条件                                第一季          --     +2.3%
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                              5月            --     +0.4%
    0130  澳洲建筑许可                                   4月            --     -3.5%
    0130  澳洲企业库存                                  第一季          --     -0.5%
    0130  澳洲企业总营业利润(较前季)                    第一季          --     +1.7%
          澳洲企业税前获利(较前季)                                      --     +2.4%(完)
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