版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 06:27 BJT

《日本重要政经日程》--5月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

5月25日(日)

2350 - 日本央行发布4月30日决策会议纪录

5月26日(一)

0500 - 日本石油连盟会长木村康举行月度记者会

0700 - 日本央行副总裁岩田规久男在共同社举行的活动中发表谈话

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐