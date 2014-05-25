《综述》欧洲议会选举迎来“超级星期日”，法国极右翼将胜出

周日晚间将公布约28个成员国的官方结果，拥护欧洲一体化的中间偏左和中间偏右政党似乎肯定能在751个欧洲议会席位中保持掌控，不过欧洲怀疑论者的议员人数恐怕会翻倍。

在英国，主张脱离欧盟的英国独立党得分将颇高，该党此前在周四同一时间的地方选举中获得大胜。

不过在荷兰，由Geert Wilders领导的反伊斯兰疑欧派政党--自由党在选举中未能如愿独占鳌头，该政党计划同法国国民阵线联盟。

由德国电视台组织的调查中，德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)将会获得36%的选票，虽远低于去年联邦选举时41.5%的23年高点，不过仍将是一场完胜。