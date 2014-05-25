《综述》欧洲议会选举迎来“超级星期日”，法国极右翼将胜出

标题新闻：英国提前举行大选将帮助决定苏格兰的未来走向--苏格兰首席部长斯特金
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周日晚间将公布约28个成员国的官方结果，拥护欧洲一体化的中间偏左和中间偏右政党似乎肯定能在751个欧洲议会席位中保持掌控，不过欧洲怀疑论者的议员人数恐怕会翻倍。
在英国，主张脱离欧盟的英国独立党得分将颇高，该党此前在周四同一时间的地方选举中获得大胜。
不过在荷兰，由Geert Wilders领导的反伊斯兰疑欧派政党--自由党在选举中未能如愿独占鳌头，该政党计划同法国国民阵线联盟。
由德国电视台组织的调查中，德国总理梅克尔领导的基督教民主党(CDU)将会获得36%的选票，虽远低于去年联邦选举时41.5%的23年高点，不过仍将是一场完胜。
据德国ADR电视广播，德国中左翼社会民主党将拿下27.5%的选票。本次选民参选率要高于2009年的欧洲选举。
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。