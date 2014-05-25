《一周经济焦点》关注欧盟与乌克兰选举结果，且留意欧央行政策讯号

“两家央行正在拟定退出超宽松货币政策的策略，但就他们对楼市的考虑而言，给人的感觉却正相反，”Clarke说。

“在英国，谈论的话题是会否出现楼市泡沫，美国恰恰相反...美联储必须弄明白楼市是否能够经受住明年早期政策收紧造成的冲击。”

英美两国本周出炉的楼市数据将为此提供进一步线索，英国银行业者协会周二公布抵押贷款数据，有关购房援助计划(Help to Buy)的统计数据周四出炉。

美国将于周二公布房价指数，周四公布成屋待完成销售数据。

根据路透调查，周四出炉的美国国内生产总值(GDP)修正数据料显示，第一季经济萎缩0.4%，当时美国大部分地区遭受了冬季极端天气的影响。美国第一季GDP环比年率初值为成长0.1%。

澳洲国民银行称，第一季GDP数据疲弱可能不会改变美联储缩减购债的前景。