日韩经济指标预测--5月26日-6月2日****

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月26日(一) 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 108 5月27日(二) 暂无重要数据出炉 5月28日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 4月 -- 盈余66.5 2350 日本零售销售(较上年同期) 4月 -3.3% +11.0% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,143 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超970 5月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 6月 -- 79 2300 韩国工业生产(较前月) 4月 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.7% 服务业产出(较前月) -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 4月 -13.0% +10.8% (较上年同期) -3.2% +7.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 4月 +3.1% +1.3% 全国整体CPI -- +1.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 5月 +2.9% +2.7% 东京地区整体CPI -- +2.9% 2330 日本求才/求职比 4月 1.07 1.07 失业率 3.6% 3.6% 2350 日本工业生产(较前月) 4月初值 -2.0% +0.7% 工业生产一个月预估 -- -1.4% 工业生产两个月预估 -- +0.1% 5月30日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 4月 -- -8.8% 房屋开工(较上年同期) -8.4% -2.9% 6月2日当周 6月1日(日) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月 -- +9.0% 进口(较上年同期) -- +5.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差44.6 2350 日本资本支出(财务省,较上年同期) 第一季 -- +4.0% 6月2日(一) 0115 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 49.4 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.5% (完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。