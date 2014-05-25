欧洲经济指标预测--5月26日-6月2日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日当周 5月26日(一) 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 8.5 8.5 5月26日-6月6日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.6% +1.2% (较上年同期) +10.9% +10.9% 5月27日(二) 0545 瑞士GDP(较上季) 第一季 +0.6% +0.2% (较上年同期) +1.9% +1.7% 0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 顺差20.52 顺差20.50 0645 法国消费者信心指数 5月 85 85 0800 意大利消费者信心指数 5月 105.0 105.4 5月28日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 4月 -- 1.84 0600 德国进口物价(较前月) 4月 +0.1% -0.6% (较上年同期) -2.2% -3.3% 0645 法国消费者支出 4月 +0.3% +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.3% -0.4% 0715 瑞士非农就业岗位(万) 第一季 419.3 418.9 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 5月 减少1.5 减少2.5 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 0800 意大利企业信心指数 5月 99.6 99.9 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 4月 +1.1% +1.1% 民间贷款 -2.1% -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 5月 0.30 0.27 经济景气指数 102.2 102.0 工业景气指数 负3.9 负3.6 服务业景气指数 3.8 3.5 消费者信心指数 负7.1 负8.6 消费者通胀预期指数 -- 7.5 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 5月 正35 正30 5月29日(四) 2305 英国GfK消费者信心指数 5月 负2 负3 5月30日(五) 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 +0.4% -0.7% (较上年同期) +1.5% -1.9% 0700 瑞士KOF领先指标 5月 101.7 102.00 0800 意大利生产者物价指数(较前月) 4月 -0.2% -0.2% (较上年同期) -1.3% -1.6% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月初值 持平 +0.2% (较上年同期) +0.5% +0.6% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.5% (较上年同期) +0.6% +0.5% 6月2日当周 6月2日(一) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 5月 -- 54.0 0750 法国Markit制造业PMI 5月 -- 49.3 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 5月 -- 52.9 0800 欧元区Markit制造业PMI 5月 -- 52.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 4月 -- 增加11.3 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.9 抵押贷款批准件数(千件) -- 67.135 M4货供额(较前月) -- -2.30% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 5月 -- 57.3 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 5月初值 -- +1.1% (较前月) -- -0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月 -- -0.2% (较上年同期) +1.2% +1.3% 6月2日-6月10日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 5月 -- -0.2% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.5% (完)