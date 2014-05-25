《中国报摘》--中国证券报5月26日

* 头版头条:

--监管部门与部分券商就IPO问题进行沟通，部分拟上市公司已递交的发行方案还须在老股转让、募集资金等方面进行完善并补充封卷。

* 其他:

--国家信息中心报告预计，房地产市场风险加大等因素将制约消费发展，预计二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右，投资方面，基础设施、保障房建设加快等措施将为投资增长注入新动力，但投资下行压力较大，初步预计二季度固定资产投资将增长17%左右。

--中国期货业协会会长刘志超表示，为了满足市场参与者多样化规避风险需求，扩展期货机构经营范围十分必要。

--知情人士透露，上海原油期货方案外汇兑换额度实行全市场净额度总额控制，初期国家外汇管理局可能允许的额度比较大，或会超过原方案规定的每日净额度为50亿美元，甚至也有可能取消限额。

--东方明珠 与日本索尼在上海自贸区成立合资公司，生产PS游戏机的硬件、软件及提供相关服务。