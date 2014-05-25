《中国报摘》--中国证券报5月26日

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
* 头版头条:
--监管部门与部分券商就IPO问题进行沟通，部分拟上市公司已递交的发行方案还须在老股转让、募集资金等方面进行完善并补充封卷。
* 其他:
--国家信息中心报告预计，房地产市场风险加大等因素将制约消费发展，预计二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右，投资方面，基础设施、保障房建设加快等措施将为投资增长注入新动力，但投资下行压力较大，初步预计二季度固定资产投资将增长17%左右。
--中国期货业协会会长刘志超表示，为了满足市场参与者多样化规避风险需求，扩展期货机构经营范围十分必要。
--知情人士透露，上海原油期货方案外汇兑换额度实行全市场净额度总额控制，初期国家外汇管理局可能允许的额度比较大，或会超过原方案规定的每日净额度为50亿美元，甚至也有可能取消限额。
--东方明珠 与日本索尼在上海自贸区成立合资公司，生产PS游戏机的硬件、软件及提供相关服务。
--比亚迪 表示，将以每股35港元的配售价格配售1.219亿股新Ｈ股，相当于现有H股的约15.37%。所有款项拟作为公司一般营运资金，支持业务发展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 杨淑祯)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。