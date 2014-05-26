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市场报道 | 2014年 5月 26日 星期一 08:04 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--5月26日-6月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    5月26日当周
    
    5月26日(一) 
    暂无重要经济数据     
    
    5月27日(二)
     --   美国建筑许可年率(万户)                       4月修正值          --       108.0   
    1230  美国耐久财订单                                     4月        -0.5%      +2.5%
              扣除运输的耐久财订单                                       持平      +2.1%
              扣除国防的耐久财订单                                      +0.4%      +1.9%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                +0.2%      +2.9%
    1300  美国房屋价格(较上月)                               3月          --       +0.6%
                      (较上年同期)                                        --       +6.9%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          3月
                               地区房价指数(较前月)                     +0.7%      +0.8%
                                           (较上年同期)                +11.8%     +12.9%
                               未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                     +0.2%       持平  
    1345  美国Markit服务业PMI                            5月初值         --         55.0
    1400  美国消费者信心                                     5月        83.0        82.3
    1400  美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数               5月         --          正7   
   
    5月28日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                       5月23日当周         --        366.5
              再融资指数                                                 --      1,438.9   
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            5月24日当周         --        -1.3%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          5月24日当周         --        +3.9%  
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   5月         --         18.5       
        
    5月29日(四)
    1230  美国企业获利                                第一季初值         +0.4%     +2.0%
    1230  加拿大经常帐(亿加元)                            第一季      赤字130  赤字160.1  
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)                  第一季修正值       -0.5%      +0.1%
              最终销售                                                  +0.6%      +0.7%
              GDP隐性平减指数                                           +1.3%      +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                 +1.4%      +1.4%
              核心PCE物价指数                                           +1.3%      +1.3%   
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               5月24日当周         31.5       32.6
              四周均值(万人)                                              --       32.25
              续请失业金人数(万人)                   5月17日当周          265      265.3  
    1400  美国成屋待完成销售指数                             4月          --        97.4
              成屋待完成销售指数(较前月)                                +1.0%      +3.4%
   
    5月30日(五)
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          4月          --       +1.9%
    1230  美国实质个人支出                                   4月          --       +0.7%
              个人所得                                                  +0.3%      +0.5%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.2%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.2%
              核心PCE物价指数(较前月)                                   +0.2%      +0.2%   
    1230  加拿大GDP(较前季)                               第一季          --       +0.7%
                GDP环比年率                                             +1.8%      +2.9% 
          加拿大GDP(较前月)                                  3月        +0.1%      +0.2%   
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  4月         持平      +0.4%
                                   (较上年同期)                         +3.8%      +2.7%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      5月         61.0       63.0
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值         82.5       81.8
                             现况指数                                    95.8       95.1
                             预期指数                                    74.0       73.2  
    1430  美国ECRI经济领先指标                       5月23日当周          --       135.1
    
    6月2日当周
    
    6月2日(一)
    1330  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)                 5月          --        52.9
    1345  美国Markit制造业PMI                            5月终值          --        56.2
    1400  美国建筑支出                                       4月       +0.6%       +0.2%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    5月        55.2        54.9
              ISM制造业投入物价分项指数                                 57.0        56.5
              ISM制造业就业分项指数                                     55.7        54.7
              ISM制造业新订单分项指数                                     --        55.1 (完)
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