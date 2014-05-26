美国与加拿大经济指标预测--5月26日-6月2日****

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 5月26日当周 5月26日(一) 暂无重要经济数据 5月27日(二) -- 美国建筑许可年率(万户) 4月修正值 -- 108.0 1230 美国耐久财订单 4月 -0.5% +2.5% 扣除运输的耐久财订单 持平 +2.1% 扣除国防的耐久财订单 +0.4% +1.9% 扣除飞机的非国防资本财订单 +0.2% +2.9% 1300 美国房屋价格(较上月) 3月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.9% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 3月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +11.8% +12.9% 未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) +0.2% 持平 1345 美国Markit服务业PMI 5月初值 -- 55.0 1400 美国消费者信心 5月 83.0 82.3 1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 5月 -- 正7 5月28日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 5月23日当周 -- 366.5 再融资指数 -- 1,438.9 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 5月24日当周 -- -1.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 5月24日当周 -- +3.9% 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 5月 -- 18.5 5月29日(四) 1230 美国企业获利 第一季初值 +0.4% +2.0% 1230 加拿大经常帐(亿加元) 第一季 赤字130 赤字160.1 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季修正值 -0.5% +0.1% 最终销售 +0.6% +0.7% GDP隐性平减指数 +1.3% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月24日当周 31.5 32.6 四周均值(万人) -- 32.25 续请失业金人数(万人) 5月17日当周 265 265.3 1400 美国成屋待完成销售指数 4月 -- 97.4 成屋待完成销售指数(较前月) +1.0% +3.4% 5月30日(五) -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 4月 -- +1.9% 1230 美国实质个人支出 4月 -- +0.7% 个人所得 +0.3% +0.5% PCE物价指数(较前月) -- +0.2% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.2% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2% 1230 加拿大GDP(较前季) 第一季 -- +0.7% GDP环比年率 +1.8% +2.9% 加拿大GDP(较前月) 3月 +0.1% +0.2% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 持平 +0.4% (较上年同期) +3.8% +2.7% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 5月 61.0 63.0 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 82.5 81.8 现况指数 95.8 95.1 预期指数 74.0 73.2 1430 美国ECRI经济领先指标 5月23日当周 -- 135.1 6月2日当周 6月2日(一) 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 52.9 1345 美国Markit制造业PMI 5月终值 -- 56.2 1400 美国建筑支出 4月 +0.6% +0.2% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 5月 55.2 54.9 ISM制造业投入物价分项指数 57.0 56.5 ISM制造业就业分项指数 55.7 54.7 ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1 (完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030