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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 07:54 BJT

《全球汇市》欧元表现依旧低迷，市场关注ECB总裁德拉吉讲话

* 欧元兑美元触及三个月低位

* 本周开局平静，聚焦欧洲央行总裁德拉吉讲话

* 美国和英国市场逢公共假日休市

路透悉尼5月26日 - 欧元周一亚洲盘初下滑，其他主要货币本周开局持稳，乌克兰总统选举结果及欧洲议会选举迄今为止投资者的反应平静。

交易员预计周一市场保持平静，美国市场因阵亡将士纪念日休市，英国市场因春季银行假期而关闭。

欧元兑美元 最新报1.3629美元，上周五纽约尾盘报约1.3631。欧元短暂跌至2月中以来最低点1.3615美元。欧元兑日圆 略走低至138.96日圆。
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