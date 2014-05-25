《全球汇市》欧元表现依旧低迷，市场关注ECB总裁德拉吉讲话

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
* 欧元兑美元触及三个月低位
* 本周开局平静，聚焦欧洲央行总裁德拉吉讲话
* 美国和英国市场逢公共假日休市
路透悉尼5月26日 - 欧元周一亚洲盘初下滑，其他主要货币本周开局持稳，乌克兰总统选举结果及欧洲议会选举迄今为止投资者的反应平静。
交易员预计周一市场保持平静，美国市场因阵亡将士纪念日休市，英国市场因春季银行假期而关闭。
欧元兑美元 最新报1.3629美元，上周五纽约尾盘报约1.3631。欧元短暂跌至2月中以来最低点1.3615美元。欧元兑日圆 略走低至138.96日圆。
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。