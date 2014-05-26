《新兴市场重要经济事件预告》--5月26日-6月2日

台湾股市：持平，之前连续八个交易日告涨
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
(除特别说明外，均为GMT时间)
5月26日(一)
瑞士卢塞恩--欧洲论坛：增长、机遇和风险。讲话嘉宾包括：瑞士财长维德默-施龙普夫、前奥地利财长费克特(Maria Fekter)和IMF世界经济研究部门主管Thomas Helbling。
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定(1300)。
5月27日(二)
伦敦--包容性资本主义大会：创造价值、重建信任。讲话嘉宾包括：IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼、美国前总统克林顿和伦敦金融城市长Alderman Fiona Woolf。
巴西利亚--巴西央行举行货币政策委员会会议(至5月28日)。
布达佩斯--匈牙利央行举行议息会议(1200)。
首尔--韩国央行公布5月政策会议记录(0700)。
5月28日(三)
暂无重要经济事件公布。
5月29日(四)
马普托--在莫桑比克召开非洲崛起大会(至5月30日)。讲话嘉宾包括：莫桑比克财长Manuel Chang、总统Armando Guebuza、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、博茨瓦纳央行总裁Linah Mohohlo、乌干达财长Maria Kiwanuka、IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)等人。
开罗--埃及央行举行货币政策委员会会议。
布拉格--捷克央行管委会召开例行会议，未计划讨论货币政策事宜。
5月30日(五)
东京--国际货币基金组织(IMF)研讨会：迈向更有活力的商业领域。讲话嘉宾包括：IMF亚太部门主管李昌镛、日本财务省财务官古泽满宏、IMF财务部门副处长Ruud De Mooij和IMF亚太部门处长Stephan Danninger。
6月2日(一)
土耳其伊斯坦布尔--The Istanbul School of Central Banking举办2014年宏观形势研讨会(至6月3日)。美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况及货币政策发表讲话(0700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校)
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)
* 美元兑日圆触及六周高位，随后缩减涨幅 * 美联储在政策声明称首季经济成长放缓可能是暂时性的 * 澳元触及近四个月低位 路透新加坡5月4日 - 美元兑日圆周四触及六周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)淡化了首季经济增长疲弱的影响，市场认为这预示6月仍然可能升息。 美联储周三维持利率不变，并在声明中强调就业市场强劲。这表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 美元兑日圆 周四早些时候涨至112.89，为逾六周来的最高水位，后来则回吐涨幅，最新交投在112.76，几近持平于周三美国尾盘水平。 巴克莱驻新加坡的亚洲宏观策略主管Mitul Kotecha称，美联储保持6月加息的大门“敞开”，令美元受益。 “风险是，鉴于近期的数据表现，这听起来可能略有些温和，而情况肯定并非如此，”他补充说。 周三公布的民间就业数据显示，美国企业招聘速度4月放缓，但仍然
路透横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四敦促亚洲经济体，在全球保护主义势力抬头的情况下要保持开放贸易的活力，以实现经济的持续增长。