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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 08:41 BJT

台湾个股：鸿海拟通过GDR发至多10亿新股，预计筹资930亿台币--报载

路透台北5月26日 - 台湾经济日报周一报导，全球最大消费电子产品代工商--台湾鸿海精密 拟将增资发行上限10亿股普通股，参与发行海外全球存托凭证(GDR)。

报导称，鸿海积极筹措银弹，拟于6月25日的股东会中提出上限10亿股的现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证(GDR)募资案；以上周五收盘价93台币计算，若全数募足，募资高达930亿台币。

惟报导也引述鸿海人士表示，不评论今年发行GDR的议题。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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