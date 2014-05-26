《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月26日

*工商时报：

--小米3和红米机热卖，再加上小米平板MI Pad上市在即，市场传出小米近期向供应链急追单。友达 是红米机、小米平板的主要面板供应商，5月、6月出货量放大，把一座5代厂产能塞满。至于触控面板供应商胜华 也赶出货，单月出货量超过200万片。

--总统马英九接受杂志专访谈到〞马习会〞时表示，今年11月APEC会议大概是最好的机会，〞舞台早就搭好〞。

--据传，亚太电信 已经寄出私募案的最优议价书，鸿海 旗下国基取得最优议价权，双方将于本周、最快今日签定买卖合作意向书。

--人民币热潮退烧，兆丰银人民币存款2年来首见下滑。根据兆丰银最新统计，总行从4月起引导100家分行全面降低人民币存款利率后，兆丰银合计OBU及DBU的人民币存款余额，5月减少约10亿人民币、减幅约4%，这是兆丰银开办人民币存款以来，首度出现存款余额下滑的情况。

*经济日报：

--行政院长江宜桦近期可望核定新版智慧电动车发展方案。相较过去，政府资源多用在扶植电动小客车，今年起，政府资源将向电动大巴士倾斜。新订目标是，十年内汰换全台6,000多辆柴油公车，及鼓励8,000多部离岛租赁机车，改用电动机车，以拓展有台湾特色的〞绿色旅游〞。

--行政院长江宜桦火速敲定，经贸国是会议7月26日至28日登场，会议两大主轴是全球化与两岸经贸互动。为了鼓励青年踊跃参与，政院将与Ptt、g0v、沃草等网路平台合作，在网上征集讨论议题。

--马英九总统接受专访时表示，台湾未来一定要加入TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协议)或RCEP(区域全面经济伙伴关系)，而要加入的话，不能完全不理会我们最大的贸易伙伴大陆，〞不管哪一党执政，都要走这条路〞。

--票券公会拟在6月底退出路透6165报价，冲击上兆台币的银行联贷与衍生性金融商品计价；银行公会未雨绸缪、做出两大决议：请票券商报价至今年底；并请银行预作因应，选用邮储、TAIBOR或TAIBIR等其他利率替代。

--金管会指示下，银行公会本周将通过TRF（目标可赎回远期契约）等复杂型高风险商品自律规范，首度针对TRF订定停损点，最大损失不得逾名目本金一定比率，避免客户损失无限扩大，多数银行拟订在20%到25%左右。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。