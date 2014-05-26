香港个股：港交所称LME集体诉讼由原铝扩大至锌，料两宗案件各自发展

全球金市：金价从两周低点反弹，此前特朗普公布税改计划大纲
路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周三从两周低点反弹，受回补空头提振，因美国总统特朗普提议下调美国企业税后，美国公债收益率下跌，美元缩减涨幅。
路透香港5月26日 - 香港交易及结算所 周一称，公司及其附属的伦敦金属交易所（LME）接获新一宗关于锌的集体诉讼，相信与此前的原铝集体诉讼很大机会各自发展。
港交所及LME此前在26宗美国集体诉讼中被指控仓库业界涉及铝价的反竞争及垄断行为，被列为共同被告人。
港交所的公告称，于上周五（23日），该等诉讼中代表第一层原铝采购商推定集体诉讼人的同一批律师中部分律师提呈了新一宗集体诉讼，指仓库市场中涉及锌价也出现类似的反竞争及垄断行为，而港交所及LME被列名为共同被告人，主要原告人为Duncan Galvanizing Corporation。
“尽管有关锌的集体诉讼与有关铝的集体诉讼相似，并提呈同一法院，但港交所相信两宗集体诉讼很大机会各自发展。”港交所并称，根据香港交易所及LME管理层初步评估，有关诉讼毫无法律依据，香港交易所及附属公司将积极抗辩。
港交所周五收报140.4港元，过去一个月累计跌1.9%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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