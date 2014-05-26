港报财经评论：抽高不追货，回落才收集--经济日报5月24日

抽高不追货，回落才收集/林瑞芬

港股昨进行微调，收报22,965，微升12点；国指收报10,121，微升11点；大市成交额514亿港元。下周将进入结算周，市况大致可望稳定。技术上，恒指向上阻力，短期约23,200，中期24,000，支持21,800至22,000。技术指标RSI仍受制降轨，配合突破前景方明。

融创中国 终落实以63亿港元（收购绿城中国 24.3%股份，虽持股量与九仓 相同，但融创主席孙宏斌将入主绿城，明年正式成为后者的董事会主席，似乎九仓与融创已有默契，有利过渡管理。因此，虽然融创是次收购作价相当于每股12港元（撇除给予绿城股东每股0.54港元的末期股息，实际代价为每股11.46港元），较绿城周四收市价7.69港元有溢价49%。市场反而暂搁下收购价略高以及忧心融创财务有负担的疑虑，融创昨急升8.2%至3.81港元，而绿城则升6.6%至8.2港元。

据野村评估，交易完成后，绿城将成为融创一间联营公司入帐。一来，可能令融创2014年财年底，每股帐面值增加8%至5.9元人民币；二来，假设融创在今年下半年支付全部代价，净负债比率的增加大概是18%，最终令2014年度的净负债比率至72%，在可控的范围内；三来，绿城会对融创有收入贡献约25%，2014年度折合估计约55亿人民币；四来，融创的总销售额料在2014年财年达1,100亿人民币，跃升至一线地产商。

绿城没有看到记录近融创收购价，也未必无因，始终今次非涉及全面的收购，市场对中国内地房市风险尚有疑虑，市场价未必可与融创的收购价看齐。渣打看好融创入股对绿城估值正面，目标价也看10.05港元。配合走势分析，绿城技术指标已呈三底背驰，启示月内所见低位6.75港元该为中期底部不远，中期技术阻力在10港元，6.75港元至10港元可作为后市炒卖波幅的有力支持及阻力位参考。

港交所 已初步同意万科B转H股，介绍形式上市，万科上市后，基本上大型内房股差不多齐云集在香港股市上，投资者大把选择。同规模可比性来讲，万科与中国海外 的可比性最强。配合近月传闻非一线城市的房调国策在悄悄松绑下，万科6月19日赶及上市买卖，则可能对短期地产起推波助澜之势。中国海外、华润置地 及世房 等昨显着急升3.3%至5.5%不等。(B04)

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