金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览

路透5月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报1,042.92点。
中国股市：沪综指缩量收升，房地产及电子信息类股领涨大盘
香港股市：收盘小升，受中资地产股涨势扶助
中国汇市：人民币随中间价小幅收跌，下周料维持横盘整理
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拉美股市：周五收低，投资者在美国市场假日之前持观望态度。MSCI明晟拉美股市指数 小幅下跌，巴西、墨西哥等股市波动不大。巴西股市Bovespa指数 收低0.34%，报52,626.41点，银行股的跌势抵消了大宗商品出口商的涨势。
拉美汇市：在美国长周末前基本持稳，智利披索走软
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南非股市：连续第二日触及纪录高位，由于投资者对最近上涨的个股进行获利了结，使涨势受到抑制。指标Top-40绩优股指数 上扬0.12%，报44,894.82点；综合指数 也攀升0.12%至49,952.69点。
南非汇市：兰特走强，但若下周GDP数据不及预期可能拖累兰特走低
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印度股市：BSE指数收涨逾1%，创下纪录收盘高位。印度国家银行(SBI)大涨9.6%，因该行此前公布，1-3月坏账减少。指标股指BSE指数 收高1.3%， 或318.95点，收于纪录收盘高位24,693.35。NSE指数 收涨1.25%，或90.70点，报7,367.10。
印度汇市：卢比由11个月高点下跌，因该国央行入市干预卢比的持续上涨。卢比兑美元 收在58.52/53，日内高点为58.33，为6月18日以来最高。周四收报为58.4675/4775。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.96%，报726.04点。指标RTS指数 涨1.04%，报1,326.580点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.44%，至34.1700卢布；卢布兑欧元 升0.6%，至46.5825卢布。(完)
(整理 李春喜; 审校 于春红)