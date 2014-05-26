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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 10:39 BJT

英国政治：反欧盟政党独立党在欧洲议会选举中席次领先执政党及在野党

路透伦敦/南安普顿5月25日 - 反对欧洲一体化的英国独立党(UKIP)趁着欧洲怀疑论浪潮以及对移民不满的社会氛围，有望在欧洲议会选举中胜出，席次料超过执政的保守党及在野的工党。

英国在本次欧洲议会选举应选出73席。在56个已公布结果的席次中，主张英国退出欧盟的独立党赢得22席、保守党和工党分别得到16席和14席。

自由民主党赢得一席、绿党两席、威尔士党一席。

独立党要求立即公投，主张英国退出欧盟，称退出欧盟后国家将会更加民主与繁荣。

该党已表示将在明年的英国全国选举中角逐多达30个席次，有可能分流中右翼政党的选票，使首相卡梅伦的保守党想连任变得更加困难。

联合政府中的小党派自由民主党只赢得一个席位，未来有可能被摒弃于欧洲议会大门外，这让该党领袖Nick Clegg倍感压力。

据不完整数据显示，独立党在本次欧洲议会选举的得票率较五年前上次选举时增加了约12个百分点。

如果目前的趋势持续下去，保守党中疑欧派议员可能会施压卡梅伦提前一年举行他所承诺的公投，以决定英国在欧盟的去留。(完)
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