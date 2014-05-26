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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 10:43 BJT

德国政经：梅克尔的中右翼党派在欧洲议会选举中胜出

路透柏林5月26日 - 德国总理梅克尔所在的保守党派周日在该国的欧洲议会选举中赢得多数选票，但支持率从去年德国联邦选举中获得的23年高点下滑，因德国社会民主党(SPD)以及一个新的欧洲怀疑论党派支持率升高。

官方数据显示，梅克尔所在的中右翼党派获得35.3%选票，较2013年的41.5%下滑，而SPD获得27.3%支持率。所有选区的投票已经统计完毕，但结果有待最终确认。

成立仅一年时间的德国新选择党(AfD)得票率为7%。

极右翼国家民主党(NPD)则获得1.0%的得票率，得以首次进入欧洲议会。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
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