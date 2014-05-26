德国政经：梅克尔的中右翼党派在欧洲议会选举中胜出

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透柏林5月26日 - 德国总理梅克尔所在的保守党派周日在该国的欧洲议会选举中赢得多数选票，但支持率从去年德国联邦选举中获得的23年高点下滑，因德国社会民主党(SPD)以及一个新的欧洲怀疑论党派支持率升高。
官方数据显示，梅克尔所在的中右翼党派获得35.3%选票，较2013年的41.5%下滑，而SPD获得27.3%支持率。所有选区的投票已经统计完毕，但结果有待最终确认。
成立仅一年时间的德国新选择党(AfD)得票率为7%。
极右翼国家民主党(NPD)则获得1.0%的得票率，得以首次进入欧洲议会。(完) (编译 石冠兰 审校 张荻)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030