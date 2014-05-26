《晨曦专栏》调控利率的核心是找到市场化环境下的眼，有效引导预期

（作者翟晨曦为天风证券总裁助理兼固定收益总部总经理，内容仅代表本人观点）

在多年的交易中，个人以为中国固定收益市场有几点独特之处。

首先讲一下消失的地平线，市场化的利率基准在哪里？

我们在利率市场化的加速期中，但我们不怕市场化，只怕找不到参照系。我尝试把主要的市场化利率简单梳理了一下:

货币市场利率：回购利率（7天3.5%，正回购4%）、SHIBOR利率（3个月5.4%）

债券市场利率：国债（国债期货）（10年4.2%）、金融债（10年5.2%）、IRS（1年3.65%，5年3.98%）

NCD、CD：NCD（5%-5.3%）、CD（3.5%吗？）

它们谁也离不开谁：短端利率：回购利率、SHIBOR利率、1年IRS、NCD、CD，从3.5%到5%以上不等；中长端利率：5年IRS、10年国债、10年金融债，从4%到5.2%不等。

可见，当前国内从货币市场到债券市场、衍生品市场的利率曲线总体较为平坦，如果货币市场短端利率不打开，中长端利率下行是制约明显的。所以，当前调控利率的核心是，找到市场化环境下利率的眼，有效引导预期，否则易出现意图向右，市场向左。

我只是利率互换市场的一名小交易员，为这个市场的发展壮大而觉得很开心。简要的把它的几个特点给各位分享一下。

利率互换与债券的关系：一是利率互换无本金交割，比债券更凌厉地反映市场的预期。

二是同样由于无本金付出，利率互换天然低于债券利率，因此两者之间的理论价差是天然存在的。

相应有个交易策略就是当两者持平，甚至利率互换高过债券的时候，天然的套利机会出现。

三是利率互换市场构成与债券市场差异巨大，互换市场交易主导，债券市场投资主导，决定了互换市场反应速度显着快于债券市场，是绝好的领先指标。

2013年6月份的市场是互换与债券互相影响最为显着的一个案例，值得记忆，当时走势大致分为三个阶段：

第一阶段（从5月底到6月20日）掉期债券双双上行，掉期率先启动。随着回购利率的上行，掉期市场两次率先启动。第一次是5月31日，突破之前区间，站稳3.3%上涨到6月6日的3.5%。第二次是假日后6月13日，开始第二波上涨直至6月20日。

两次上涨的市场逻辑：交易的机会来自于预期跟现实之间的差距，即市场的价格（预期）是否充分的体现了实际变化，没有体现价格就要调整弥补差距。尽管5月底利率水平较高，但在市场预期之内，市场还预期6月初资金利率回落，6月中下旬才会继续上涨。

但市场的现实给了预期迎头一击，货币市场价格反而继续升高，掉期价格也开始进行调整。6月13日后的走势实际上反应了市场从失望-恐慌-恐惧-崩溃的过程。事实上这又验证了另一话题，相较于贪婪，恐惧的力量更大。

第二阶段（6月20日-6月26日）掉期债券走势背离。6月20日后，掉期市场由于回购利率逐渐回落，市场情绪缓解，开始从高位回落；但债券市场利率由于资金仍然紧张，为了缓解流动性压力和估值压力仍在卖出，债券收益率继续上升。

第三阶段（6月27日后）债券回落，掉期震荡下行。6月26日晚，央行发布"维护货币市场稳定"的公告，市场情绪翻转，各市场利率均出现下行。至此6.20事件告一段落，但本次事件后续影响，包括银行资产负债表的调整、市场心理的冲击目前为止仍对市场产生重要影响。

四是利率互换是非常好的利率风险管理工具和对冲工具，但由于其与债券的本质存在差别，同向不同步是常态，掌握好动态对冲，把握好对冲与平仓的节奏和时点是对交易员最大的考验，否则倒在黎明前就太可悲了。

2013年给了市场很多机构很多教训，对冲是门艺术，掌握好对冲的节奏至关重要。

五是利率互换市场相对于债券市场参与主体较少、市场深度浅，导致波动幅度较大，例如海外对冲基金集中下单时，容易导致市场出现单边波动剧烈，因此互换市场的修正行情经常非常明显。

2008年以来的利率互换市场，是有全球视野的，受到了海外市场的关注，NDIRS成为主要力量之一。

总结过去5年对冲基金参与NDIRS的情况来看，总体是看对做错的概率比较高。方向是对的，但由于对中国市场深度的不了解，导致操作上出现一些偏差。

六是利率互换是曲线形态交易的利器，而债券的曲线形态交易实际操作难度较大。

七是利率互换的basis交易，需要交易员对REPO、SHIBOR等利率报价机制有深刻的把握，否则会因为个别突然的利率大幅跳变导致头寸巨幅亏损。

八是利率互换是资金利率风险的良好管理工具，但别以为它能对冲信用风险。买信用债PAY利率互换，锁定利差是个看似不错的策略，但持有期的利差扩大风险是无法管理的。建议控制对冲盘子的久期，以避免过大的市值波动。

九是利率互换市场不要低估任何交易对手，即便它们来自海外，看似对国内市场不了解，但头寸为王，谁规模大谁可能就主导阶段性行情，不要螳臂挡车，交易必须顺势而为。利率互换市场要注意在抓住主趋势的同时，合理应对大型交易机构带来的市场波动，后发制人。

举一些NDIRS与IRS的对比的例子。过往的例子有：

1.自2010年年底，海外看中国大幅通货膨胀，从年初开始做多人民币利率，5年期ND IRS最高冲至4.5%，高于同期金融债约50bps，平均高于境内IRS约20bps。

2.2011年中以来，海外则看中国经济硬着陆，2011年四季度5年期ND IRS最低下行至2.63%附近，其间一度低于境内IRS接近30bps。

近期的例子是去年四季度，海外机构突然看中国利率市场化未来将推升货币市场利率，大量集中下单，导致5年期REPO IRS从4.6%飙升至5.4%。

期间如果过早对抗，结果就是承受巨大的市值压力。所以永远都要记住，尊重你的交易对手。

十是利率互换市场与所有市场一样，优秀交易者要懂得打破惯性思维，跳出现有市场水平，客观看待理论、理性水平，两者差异巨大时，确定性的交易机会降临，要有勇气提前于市场先发制人。

比如，2013年5月，IRS交易要敢于支付固定利率，因为资金面剧烈变化；2014年，当互换利率受海外影响，推升至5.4%上方，已经严重脱离了今年资金面平衡略松的格局，也要敢于收取固定利率。2013年的利率互换上行近200个点，今年回落150个点左右。

对比5年金融债与5年利率互换的走势与利差图，会证明互换是最领先、反应最快速、相对最到位的产品。

最后送给大家一段话，一起共勉。“感觉与现实，一个人以严谨认真的态度从事任何一项投资交易，必须了解什么是感觉，什么是事实。而最重要的是他能够将二者客观地区分开来。”（完）