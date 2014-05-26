台湾货币市场：缴税高峰来临资金稍少，短率向区间高位靠齐

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
* 缴税前最后一周，资金偏少
* 少数大型银行资金不多，情势反转
* 票券商改以拆入二周资金因应
* 债券RP利率稳于区间
记者 高洁如
路透台北5月26日 - 进入缴税季最末一周，台湾银行间资金周一稳中趋紧，短率稍有向先前高位靠拢。货币市场人士表示，少数的大型银资金偏少，调度上稍微缺乏弹性。各方对于本周在缴税最后时刻的资金调度仍相当观望。
他们指出，市场资金多缺不一，尤其是先前资金偏宽的少数大型机构转为偏少，也令不少票券商对本周的情势严阵以待，不敢大意。票券商交易员也称，将严控库存水位，辅以拆款补足缺口，调度战战兢兢。
〞下半周开始钱会出去，因为企业缴税，〞一大型公营银行交易员说。
交易员指出，估计较大型的公营银行缴营所税的金额约在百亿台币上下，下半周起将陆续截缴台银，不过估计最大金额仍将会是在6月3日。
今年缴营所税/综所税截止日本应在5月31日，但因其为假日、且6月2日端午节休市一日，因此依规定可顺延至下一个交易日、也就是6月3日。
另一大型公营银行交易员表示，虽然目前单日积数仍可在小正、小负之间游走，不过累积积数多已转正，就是早为缴税可能带来的紧缩效果预估准备。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员先前称无法预先估计今年的上缴规模。
而票券商目前多寻找一-二周的拆款资金，利率好议。今日二周拆款金额上扬，利率高位仍在0.46%。
本地时间11:55时：
--台币兑美元 升8.2分报30.098。
--台湾加权股价指数 升0.42%，报9,046.48点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%；今日区间暂落在0.387-0.388%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，和上日相同；跨提存期的两周期拆款利率高位在0.46%，同上日。
**短票利率向区间高位靠拢**
短票市场方面，票券商表示，目前只要是跨月的资金都很好议，目前将票和债的库存都已尽量压低。
他们并称，由于先前已积极准备，本周票券商的到期落点很少，只不过仍有不少不能续约的票，需要花时间寻找新的接手。
〞今天电话没有一直响，之前都是打来要票的，今天是紧一点。〞一大型票券商交易员说。
今日银行端30天期自保短票利率区间主要仍在0.58-0.59%，和上日相似，高位成交多；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，也与上日相同。
今日央行存单到期金额4,202.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周二1,834.15亿、周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。
拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为436亿台币，累计超额准备为978亿台币、加计前期1%的超额准备为1,645亿台币。
**债券RP利率稳于区间**
台湾债券市场附买回(RP)利率周一稳于上周区间。本周逢月底、缴税变数及大额公债、公司债交割，资金情势较为紧绷，但RP市场资金提供者--投信及寿险目前供应状况仍佳，市场没有趋紧感受，令利率大致持平。
交易员指出，投信月底料有一些赎回，加上其他变数，让市场心态较为保守。不过多数金融机构已提前因应，RP交投落点早已跨过月底、提存期底，预料资金多缺不一的情况在本周或有加剧，但多花些时间调度仍能平帐，不至于影响利率水准。
〞我觉得利率这礼拜不会变，顶多区间高档成交多一点。〞一家证券商交易员说。
票券商部分也已将本周的资金缺口降低，但为求资金调度精准，也尽量提早弥平缺口，以免有零星的意外状况。整体而言，市场资金暂时仍充裕，市况平顺。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，利率与上日相同。
票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%，10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间同上日；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。
本周公债/公司债交割金额目前总计600亿台币，交割情况分别是：周一合库100亿金融债交割、远鼎投资30亿；周三有台电债78亿、103/8期30年期公债交割，金额300亿；周四海湾 转换公司债2亿台币；周五则有台电90亿交割。(完) (集体采写 林妙容; 审校 张喜良)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00