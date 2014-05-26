《焦点》中国打击医药腐败与价格虚高，药企吞下利润率下滑的苦果

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
**助推行业并购潮**
分析师称，市场竞争加剧也可能引发一轮整合，各家企业都寻求在规模或技术方面增强自身实力，以保持行业领先。
拜耳在2月表示，将买下中药生产企业--滇虹药业；上海复星医药 也在上个月称，计划与私募股权投资公司德州太平洋集团(TPG)联手，斥资4.61亿美元将美国上市医疗保健公司美中互利 私有化。
“产业集中度将以并购重组的方式迅速提高，”复星医药在发布年报时的声明中称。
咨询企业贝恩公司的亚太区兼并购业务主席梁霭中表示，中国今年迄今的行业并购活动比2013年有过之而无不及。他指出，中国国内外企业都在考虑进行并购、组建合资企业和其他联盟方式。
他认为，那些拥有规模或低成本生产优势，抑或旗下拥有独特而畅销产品的制药商应能屹立不倒；而其他厂商将难以生存。
他表示，在这种环境下，强者更强、而弱者的处境更危险。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030