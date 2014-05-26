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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 11:32 BJT

《焦点》中国打击医药腐败与价格虚高，药企吞下利润率下滑的苦果

**助推行业并购潮**

分析师称，市场竞争加剧也可能引发一轮整合，各家企业都寻求在规模或技术方面增强自身实力，以保持行业领先。

拜耳在2月表示，将买下中药生产企业--滇虹药业；上海复星医药 也在上个月称，计划与私募股权投资公司德州太平洋集团(TPG)联手，斥资4.61亿美元将美国上市医疗保健公司美中互利 私有化。

“产业集中度将以并购重组的方式迅速提高，”复星医药在发布年报时的声明中称。

咨询企业贝恩公司的亚太区兼并购业务主席梁霭中表示，中国今年迄今的行业并购活动比2013年有过之而无不及。他指出，中国国内外企业都在考虑进行并购、组建合资企业和其他联盟方式。

他认为，那些拥有规模或低成本生产优势，抑或旗下拥有独特而畅销产品的制药商应能屹立不倒；而其他厂商将难以生存。

他表示，在这种环境下，强者更强、而弱者的处境更危险。(完)
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