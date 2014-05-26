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市场报道 | 2014年 5月 26日 星期一 11:33 BJT

路透调查：欧洲央行调降存款利率料对货币市场利率影响不大

路透班加罗尔5月23日 - 路透周五对欧元货币市场交易员的调查显示，外界广泛预期的欧洲央行6月降息料仅会对欧元区货币市场利率产生有限影响。

欧洲央行之前暗示，其准备在6月5日的会议上采取行动，其中包括向银行业者收取隔夜存款利息。目前该央行的存款利率为零。

20位受访交易员中有11位预计，此举将仅略微推低短期银行间借款利率，剩余九位交易员预期不会有什么影响。此次调查中没有人预计货币市场利率会因此上升。

多数交易员预期此次会议仅会把存款利率调降10-15个基点，他们并称这不会产生太大影响，因为银行业者存储于欧洲央行的过度流动性很少。

一家大型经纪商交易员表示，“存款利率下调10-25个基点--会有什么影响呢...这就相当于把再融资利率由0.5%调降至0.25%。更多的是由于隔夜存款利率已经下降，而且银行已偿还大量LTRO贷款。”

此前路透报导，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

调降指标再融资利率将使得现有三年期贷款持有成本更便宜。

6月首周，银行料偿还55亿欧元三年期贷款，低于5月最后一周将偿还的近70亿欧元。

例行调查显示，5月最后一周银行业者将在每周例行标售中借款1,400亿欧元，超过之前一周的1,319.6亿欧元，表明欧洲央行仍是主要融资来源。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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