路透调查：欧洲央行调降存款利率料对货币市场利率影响不大

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透班加罗尔5月23日 - 路透周五对欧元货币市场交易员的调查显示，外界广泛预期的欧洲央行6月降息料仅会对欧元区货币市场利率产生有限影响。
欧洲央行之前暗示，其准备在6月5日的会议上采取行动，其中包括向银行业者收取隔夜存款利息。目前该央行的存款利率为零。
20位受访交易员中有11位预计，此举将仅略微推低短期银行间借款利率，剩余九位交易员预期不会有什么影响。此次调查中没有人预计货币市场利率会因此上升。
多数交易员预期此次会议仅会把存款利率调降10-15个基点，他们并称这不会产生太大影响，因为银行业者存储于欧洲央行的过度流动性很少。
一家大型经纪商交易员表示，“存款利率下调10-25个基点--会有什么影响呢...这就相当于把再融资利率由0.5%调降至0.25%。更多的是由于隔夜存款利率已经下降，而且银行已偿还大量LTRO贷款。”
此前路透报导，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。
调降指标再融资利率将使得现有三年期贷款持有成本更便宜。
6月首周，银行料偿还55亿欧元三年期贷款，低于5月最后一周将偿还的近70亿欧元。
例行调查显示，5月最后一周银行业者将在每周例行标售中借款1,400亿欧元，超过之前一周的1,319.6亿欧元，表明欧洲央行仍是主要融资来源。(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030