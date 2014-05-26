台湾债市：10年主流券殖利率走高，增额发行在即令市场偏空

路透台北5月26日 - 台湾指标10年公债103/6期 殖利率周一走高。该券第二次增额发行将在明日开始发行前交易，加上此前殖利率已下至低档，交易商倾向偏空操作，但料弹幅不会太大，暂以短线的技术性反弹看待。

交易员指出，美国债市今日因当地假日休市，市场缺乏指引标的，转向本地因素寻求交投方向。10年券103/6的二次增额发行103/6R 将开始为期15天的发行前交易，加上多头行情已近两个月，多方追价意愿低，因而有利空方发动攻击。

〞看起来是短线的技术反弹，但(10年)美债(殖利率)没有到2.6%以上，也不应该太看空。〞一位大型证券商交易员说。

另一大型银行交易员认为，明天103/6R殖利率料将较今日10年现券殖利率开高0.5-1.0个基点，今日103/6在偏空气氛操作下，或有机会补足5月中的1.516%跳空缺口，但1.52-1.53%间料压力变大，买盘有机会进场。

美国公债价格上周五上涨，在周日欧盟和乌克兰选举前的不确定性盖过了强于预期的美国楼市数据影响，刺激了避险买盘。指标10年期公债价格 尾盘升5/32，收益率从周四尾盘的2.555%跌至2.536%。

交易员观察盘中动态：

* 10年债因二次增额发行在即殖利率上行

* 在上周三10年债殖利率触及波段低位后，今日延续上周后段的偏空气氛

* 五年债103/4 相对稳定，因美债上周五殖利率下行

* 五年新券103/9 亦将在下周开始发行前交易，仍利空方

* 美债周二开市后若交投至2.50%下方，台债或重返多头

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.03-1.04%

* 10年公债103/6 ：1.49-1.52%

本地时间10:27时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.2基点报1.0330%。

* 10年公债103/6殖利率升1.0基点报1.5099%。

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