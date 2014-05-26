美国个股：摩根士丹利接近达成出售TransMontaigne持股的协议--报导

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透5月23日 - 华尔街日报周五援引知情人士报导称，摩根士丹利 接近达成出售其在TransMontaigne 石油运输与储存业务中股份的协议。
该报称，该公司已筛选了竞购者名单，这笔业务交易额将为数亿美元。
该报称，已就该交易与摩根士丹利进行过磋商的企业包括NGL Energy Partners LP 和Buckeye Partners LP 等。
华尔街日报称，TransMontaigne高层预计将在几个月内达成交易。
摩根士丹利要出售的TransMontaigne资产包括约48个燃料接收终端，分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地，仓储能力接近2,400万桶，有一些分布在战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸。
由于不处于正常营业时间，无法联系摩根士丹利、TransMontaigne、NGL Energy和Buckeye Partners等公司就此置评。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030