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市场报道 | 2014年 5月 26日 星期一 11:05 BJT

美国个股：摩根士丹利接近达成出售TransMontaigne持股的协议--报导

路透5月23日 - 华尔街日报周五援引知情人士报导称，摩根士丹利 接近达成出售其在TransMontaigne 石油运输与储存业务中股份的协议。

该报称，该公司已筛选了竞购者名单，这笔业务交易额将为数亿美元。

该报称，已就该交易与摩根士丹利进行过磋商的企业包括NGL Energy Partners LP 和Buckeye Partners LP 等。

华尔街日报称，TransMontaigne高层预计将在几个月内达成交易。

摩根士丹利要出售的TransMontaigne资产包括约48个燃料接收终端，分布在美国墨西哥湾沿岸、佛罗里达州、中西部及东南部各地，仓储能力接近2,400万桶，有一些分布在战略上相当重要的Colonial Pipeline输油管。该管线将汽油及柴油从墨西哥湾运往东海岸。

由于不处于正常营业时间，无法联系摩根士丹利、TransMontaigne、NGL Energy和Buckeye Partners等公司就此置评。(完) (编译 石冠兰 审校 王洋)
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