新闻稿：穆迪向美亚财险授予A2保险财务实力评级

（以下中文新闻稿由穆迪提供。）

香港，2014年5月23日—穆迪投资者服务公司已向美亚财产保险有限公司 (下称“美亚财险”) 授予A2本币及外币保险财务实力 (IFS) 评级。评级展望为稳定。

美亚财险目前为美国美亚保险公司 (IFS评级为A1/稳定) 的直接全资子公司，而美国美亚保险公司则为AIG保险集团(下称“AIG”，高级无抵押债务评级为Baa1/稳定) 旗下全球财产及意外保险业务AIG Property Casualty (下称“AIG PC”) 的成员公司。美亚财险为AIG PC在亚太区业务管理下的一部分，而其亚太区业务的地区总部为AIG Asia Pacific Insurance Pte Ltd (下称“AIG API”，IFS 评级为A2/稳定) 。

评级理据

穆迪副总裁兼高级信用评级主任严溢敏称：“美亚财险获得A2 IFS评级，是基于该公司是中国具领导地位的外资保险公司之一，而中国保险市场正在迅速发展。”

严溢敏称：“上述评级亦反映了美亚财险多样化的业务组合，其中包括各类商业及个人保险产品。凭借其良好的品牌形象，加上母公司AIG的全球网络、专业承保知识与再保容量的支持下，美亚财险已准备好把握中国在城镇化、全球化、以及国内消费增长这些趋势中所带来的机遇，特别是对于有意进军海外的中资公司及外国跨国公司。”

严溢敏表示：“在财务状况方面，美亚财险拥有稳健的资本基础及保守的投资组合。”

然而，由于监管机构对外资保险公司发展步伐的限制，美亚财险在中国的整体市场地位颇小，抵销了上述优势。鉴于业务规模较小及有发展和建立基础设施的需要，美亚财险的费用率持续偏高，对其承保盈利能力有不利的影响。

美亚财险致力扩大个人业务，特别是汽车保险，原因是外资保险公司现已获准在中国出售机动车交通事故责任强制保险。穆迪注意到，中国的汽车保险市场竞争激烈，美亚财险需要维持承保纪律以确保盈利。

美亚财险与中国最大的财产及意外保险公司-- 中国人民财产保险股份有限公司 (下称“人保财险”，IFS评级为A1/稳定) ， 及其控股公司中国人民保险集团股份有限公司 (下称“人保集团”，未评级)已建立战略性合作关系。通过此合作关系，美亚财险获得业务转介和本地的承保技术知识，有助于其业务发展。

美亚财险的A2 IFS评级相对其个体信用状况包含了两个子级的提升，反映了其母公司AIG PC的所有权及隐含支持，以及作为AIG PC亚太区业务一部分的好处。这亦反映了美亚财险是AIG PC亚洲业务增长战略的基础，以及其与人保财险和人保集团的战略性合作关系。

我们对其他五家AIG亚太区子公司的IFS评级亦为A2，包括AIG API、AIG Australia Ltd、美亚保险香港有限公司、AIG Korea, Inc. 及台湾的美亚产物保险股份有限公司。

上述评级的一致性反映了AIG PC亚太区业务及AIG PC全球业务的整合程度越来越高。亚太区业务具有AIG集团的主要特点，包括风险管理、承保战略及管理资源。

此外，我们认为AIG会确保各亚太区子公司的资本处于稳健水平，同时维持集团内资本配置的灵活性。穆迪预计，AIG会透过向其保险子公司注资和获得子公司的股息，以将子公司的资本维持于目标水平。

AIG PC亚太区子公司的评级相比其美国、欧洲具领导地位的子公司 (IFS评级为A1/稳定) 低一个子级，反映了亚太区业务占其全球业务的份额幷不大，以及AIG API 作为亚太区地区总部的往绩亦有限。穆迪预期，亚太区业务占AIG全球业务的份额将会在未来几年增加。

评级因素

鉴于美亚财险与其母公司及AIG PC亚太区业务有密切关系，美亚财险评级的上调很可能需要AIG PC及/或其他AIG PC亚太区公司的评级获得上调。

另一方面，如有以下情况，其评级可能会被下调：1) 总承保杠杆大幅上升至5倍以上；2) 无法改善承保业绩，其综合成本率持续在102%以上；以及/或3)其他主要AIG PC公司的评级被下调。 评级方法

上述评级所采用的主要评级方法为2013年12月发表的《穆迪对财产及意外保险公司的全球评级方法》 (Global Property and Casualty Insurers) 。关于上述评级方法报告，请浏览www.moodys.com信用政策页。

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