韩国汇市：进口商买需推动韩元走坚，但当局干预疑虑限制涨幅

出口商买入韩元用于月底结算，这种买需推动韩元走强，但由于市场担心韩国外汇当局可能买入美元进行干预，韩元的涨势有限。

“受干预担忧影响，在1,020附近有美元逢低承接买盘，这可能令美元/韩元维持在当前水平附近，”一汇市交易员说。