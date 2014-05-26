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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 11:29 BJT

韩国汇市：进口商买需推动韩元走坚，但当局干预疑虑限制涨幅

路透首尔5月26日 - 韩元兑美元 周一温和走坚。

出口商买入韩元用于月底结算，这种买需推动韩元走强，但由于市场担心韩国外汇当局可能买入美元进行干预，韩元的涨势有限。

“受干预担忧影响，在1,020附近有美元逢低承接买盘，这可能令美元/韩元维持在当前水平附近，”一汇市交易员说。

该交易员预计本周韩元/美元限于1,018-1,032区间交易，不过本周将出炉的韩国经常帐和美国第一季国内生产总值(GDP)数据可能影响汇市。

0243GMT，韩元兑美元 报1,023.7，较周五此间收盘水准1,024.6上涨0.1%。

0243GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,023.7 1,024.6

日圆/韩元 10.0432/373 10.0456

韩国公债期货* 106.02 106.02

韩国综合股价指数 2,012.22 2,017.17

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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