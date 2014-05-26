中国资管：上周银行理财产品发行709款，一年期以内产品预期收益普降

路透北京5月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周 （5月17-23日）68家银行共发行了709款理财产品，发行银行数较上期报告减少5家，产品发行量减少30款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共199款，市场占比为28.07%；非保本型理财产 品共510款，市场占比为71.93%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 305 +11 其中：人民币 269 4.96% 外币 36 3.68% 组合投资类 378 5.37% -30 融资类 2 5.10% -4 结构性产品 24 6.08% -7 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 17 3.67% 3.93% 1个月至3个月（含） 350 5.06% 5.10% 3个月至6个月（含） 179 5.18% 5.33% 6个月至1年（含） 150 5.33% 5.50% 1年以上 13 6.13% 5.98% 没有无固定期限产品发行 上周52家银行共发行了275款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长为371天；预期年 化收益率最低2.30%，最高为6.10%，与上期报告相比最低预期收益率持平，最高预期收益率下滑20个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 10 3.72% 3.12% 1个月至3个 155 57.62% 4.92% 月 3个月至6个 64 23.79% 5.06% 月 6个月至1年 40 14.87% 5.41% 1年以上 0 0.00% -- 上周6家银行共发行19款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财产品16款，平均预 期收益率为3.12%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有934款产品到期，所有公布了到期收益率的220款产品均实现最高预期收益率 。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类和债券与货币市场类产品数量相当。债券和货币市场工具类产 品443款，结构性产品44款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为5.31%，较上期报告下滑11个基点；外币 债券类产品平均到期收益率为2.30%，较上期报告下滑60个基点。 上周到期收益率达到6.00%及以上的产品共有34款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为温州银行发行的“2013年‘金鹿理财-温富’1312期高净值客户专属银行理财计 划”，该组合投资类产品期限为150天，实现了7.00%的年化收益率。 截至5月23日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有113款（占比54.85 %），所有产品近一年的平均净值增长率为2.01%。其中，花旗银行的“施罗德多元化投资方略基金系列-亚洲 灵活配置”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为48.06%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有8款产品（占比50.00%）近一年累计收益率 为正，招商银行的 “德盛总回报亚洲股票基金链接”产品以9.45%的近一年累计收益率 排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有105款产品（占比55.26%）近一年累计收益率为正。 （完） (整理 李贺; 审校 黄凯)