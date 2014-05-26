《交易视点》汇丰中国PMI超预期回升，债市获利了结情绪积累--中信证券

路透北京5月26日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，5月汇丰PMI初值超预期回升至50附近，显示经济企稳迹象；5月CPI同比将明显反弹，或对6月公开市场操作形成一定压力，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。

对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。

**汇丰PMI初值超预期回升**

5月份汇丰PMI初值较上月终值超预期回升1.6个百分点至49.7，季调后的汇丰PMI初值较上月终值也明显回升了2.2个百分点。

大部分分项指数均有所改善，领先性相对较好的生产和新订单指数分别为50.3和50.2，新出口订单大幅反弹3.8个百分点至52.7，为2011年年初以来高点，经济企稳更为明确，显示稳增长政策初见成效，而外需的回暖也符合此前的预判。

前瞻地看，由于4月份的货币条件仍然偏紧，内需在短期内难有明显回暖，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素。

近期螺纹钢价格走势和高频发电量数据仍然偏弱，加上去年三季度的环比增速较高，稳增长政策仍需持续发力才能维持相对平稳的经济增速。

**市场研判和投资策略**

5月份汇丰PMI初值超预期回升至50附近，进一步明确了经济的企稳，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素，在货币条件尚未明显改善的背景下，内需仍显乏力。

5月份猪肉价格明显反弹，加上翘尾因素回升0.6个百分点，5月份的CPI同比有高于2.5%的可能。

政策面和流动性方面，由于经济尚未明显改善，4月份的CPI同比又跌至1.8%，上周央行公开市场操作更趋温和，再贷款的传闻也印证了我们对货币政策“稳中趋松”的判断。

但是5月份的CPI同比将明显反弹，或对6月份的公开市场操作形成一定压力，同时持续推出的稳增长措施可能对基本面有一定的托底作用。

整体来看，如果资金面能够维持目前的宽松程度，利率产品收益率仍有下行的空间，但是近期基本面和资金面都有一些不利因素，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。

对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)