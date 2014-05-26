《交易视点》汇丰中国PMI超预期回升，债市获利了结情绪积累--中信证券

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透北京5月26日 - 中国中信证券最新发布的债券市场周报认为，5月汇丰PMI初值超预期回升至50附近，显示经济企稳迹象；5月CPI同比将明显反弹，或对6月公开市场操作形成一定压力，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。
对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**汇丰PMI初值超预期回升**
5月份汇丰PMI初值较上月终值超预期回升1.6个百分点至49.7，季调后的汇丰PMI初值较上月终值也明显回升了2.2个百分点。
大部分分项指数均有所改善，领先性相对较好的生产和新订单指数分别为50.3和50.2，新出口订单大幅反弹3.8个百分点至52.7，为2011年年初以来高点，经济企稳更为明确，显示稳增长政策初见成效，而外需的回暖也符合此前的预判。
前瞻地看，由于4月份的货币条件仍然偏紧，内需在短期内难有明显回暖，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素。
近期螺纹钢价格走势和高频发电量数据仍然偏弱，加上去年三季度的环比增速较高，稳增长政策仍需持续发力才能维持相对平稳的经济增速。
**市场研判和投资策略**
5月份汇丰PMI初值超预期回升至50附近，进一步明确了经济的企稳，外需改善可能是需求面回暖最主要的拉动因素，在货币条件尚未明显改善的背景下，内需仍显乏力。
5月份猪肉价格明显反弹，加上翘尾因素回升0.6个百分点，5月份的CPI同比有高于2.5%的可能。
政策面和流动性方面，由于经济尚未明显改善，4月份的CPI同比又跌至1.8%，上周央行公开市场操作更趋温和，再贷款的传闻也印证了我们对货币政策“稳中趋松”的判断。
但是5月份的CPI同比将明显反弹，或对6月份的公开市场操作形成一定压力，同时持续推出的稳增长措施可能对基本面有一定的托底作用。
整体来看，如果资金面能够维持目前的宽松程度，利率产品收益率仍有下行的空间，但是近期基本面和资金面都有一些不利因素，获利了结和回避6月份资金面的情绪可能积累。
对交易型机构而言，建议维持仓位静观其变；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。 (完)
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00