企业结盟：Rosneft和BP将携手探勘俄罗斯页岩油

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透俄罗斯圣彼得堡5月24日 - 俄罗斯国营石油公司Rosneft 和BP 周六签订一份协议，将在俄罗斯合作探勘难采的页岩油。这是自3月西方因乌克兰问题对俄罗斯实施制裁以来，Rosneft的第一个重大协议。
Rosneft执行长谢琴(Igor Sechin)身为俄罗斯总统普京的亲密伙伴，也在美国制裁俄罗斯的名单上。
主要银行及其他许多企业的负责人因为担心违反制裁遭致报复，而未出席圣彼得堡国际经济论坛，但西方能源业大老板对俄罗斯的支持，让这场论坛不致于彻底失败。
谢琴和BP俄罗斯公司负责人David Campbell在这场经济论坛签署协议，在俄罗斯中部伏尔加-乌拉尔地区合作探勘难采页岩油。
Rosneft在双方的合资事业将占51%，BP则占49%。BP还持有将近20%的Rosneft股份。
据美国能源资料协会(EIA)估计，俄罗斯可采页岩油资源有750亿桶，比美国的580亿桶还多。目前美国的页岩油产量居全球之首。
一名行业消息人士告诉路透，包括艾克森美孚(Exxon Mobil)等一些西方能源业高层主管，周五晚间出席了Rosneft在圣彼得堡外的派对，谢琴对每位出席者表达了感谢，并呼吁进一步密切合作。
一家西方大型油企的高层主管表示，“我们跟合规部门查对了和俄罗斯相关的种种事项细节。我们不能和谢琴个人打交道，但若他是以Rosneft主管身分就可以。”(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00