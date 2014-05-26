中国资管：上周36款集合信托产品发行，募集规模环比下降期限延长

路透北京5月26日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（5月17日-5月23日）共有21家信托公司发行了36款集合信托产品，发行量环比减少1款。

36款新发行产品中，35款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为2.45亿元，环比下降0.20亿元，降幅为7.59%。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为88.25亿元，环比下降9.90亿元，降幅为10.09%。

其中，募集规模最大的是四川信托发行的“天府系列集合资金信托计划”，募集规模为20.00亿元，这是一款组合投资类产品。

从期限上看，36款新发行产品中，共有34款公布了期限，平均期限22.03个月，环比延长2.29个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 3 8.57% 下降0.36个百分点

24个月期 25 10.27% 上升0.14个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了15款，房地产领域产品发行了8款，工商企业领域产品发行了7款，其他领域产品发行了6款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了11款，贷款运用类产品发行了10款，组合运用和债权投资类产品各发行了6款，股权投资类产品发行了3款。

**成立集合信托产品30款**

上周共有19家信托公司成立了30款集合信托产品，发行量环比减少19。

30款成立产品中，19款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.25亿元，环比增加0.65亿元，增幅为109.20%。

其中，上周成立规模最大的是北京信托发行的“增益资本2014002号信托计划”，募集规模为4.91亿元。

上周共有13款新成立产品公布了期限，平均期限18.46个月，环比延长2.93个月。上周共有13款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.08%，环比上升0.56个百分点。

从资金运用领域来看，房地产和工商企业领域产品各成立了7款，并列首位；证券投资领域产品成立了4款，基础设施领域产品成立了3款，金融领域产品成立了1款，其他领域产品成立了8款。