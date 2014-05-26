日本债市：指标公债价格小跌，交投极度淡静

日本央行除标售200亿日圆十年期通胀保值债券以外，亦标售4,000亿日圆五至十年期债券。

市场人士表示，由于一些投资人浮现零星的低接买需，促使超长债扳回稍早的小幅跌势。

在周二进行季度标售4,000亿日圆40年期日债前，市场弥漫戒慎气息，但超长债仍展现韧性。财务省将展延40年期新债到期日一年至2054年3月，为2013年2月以来首见。

十年期指标6月公债2JGBv1>早盘收低0.02点至145.24，午后盘初则升至145.29。

美国市场今日将因阵亡将士纪念日而休市，日债市场缺乏美债方向指引。而英国市场今日亦因春季银行休假日而休市。