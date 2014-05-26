日本债市：指标公债价格小跌，交投极度淡静

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
日本央行除标售200亿日圆十年期通胀保值债券以外，亦标售4,000亿日圆五至十年期债券。
市场人士表示，由于一些投资人浮现零星的低接买需，促使超长债扳回稍早的小幅跌势。
在周二进行季度标售4,000亿日圆40年期日债前，市场弥漫戒慎气息，但超长债仍展现韧性。财务省将展延40年期新债到期日一年至2054年3月，为2013年2月以来首见。
在40年债标售后，日债投资人普遍预期日央行周三将敲进一些超长期日债。
十年期指标6月公债2JGBv1>早盘收低0.02点至145.24，午后盘初则升至145.29。
美国市场今日将因阵亡将士纪念日而休市，日债市场缺乏美债方向指引。而英国市场今日亦因春季银行休假日而休市。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.080%
五年期公债 0.000% +0.0 0.180%
10年期公债 0.590% +0.5 0.585%
20年期公债 1.445% +0.0 1.445%
30年期公债 1.690% +0.0 1.690%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.27 +0.01 145.26
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞/孙茉莉)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00