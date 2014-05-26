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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 12:22 BJT

日本债市：指标公债价格小跌，交投极度淡静

日本央行除标售200亿日圆十年期通胀保值债券以外，亦标售4,000亿日圆五至十年期债券。

市场人士表示，由于一些投资人浮现零星的低接买需，促使超长债扳回稍早的小幅跌势。

在周二进行季度标售4,000亿日圆40年期日债前，市场弥漫戒慎气息，但超长债仍展现韧性。财务省将展延40年期新债到期日一年至2054年3月，为2013年2月以来首见。

在40年债标售后，日债投资人普遍预期日央行周三将敲进一些超长期日债。

十年期指标6月公债2JGBv1>早盘收低0.02点至145.24，午后盘初则升至145.29。

美国市场今日将因阵亡将士纪念日而休市，日债市场缺乏美债方向指引。而英国市场今日亦因春季银行休假日而休市。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.080%

五年期公债 0.000% +0.0 0.180%

10年期公债 0.590% +0.5 0.585%

20年期公债 1.445% +0.0 1.445%

30年期公债 1.690% +0.0 1.690%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.27 +0.01 145.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 戴素萍/龚芳; 审校 杜明霞/孙茉莉)
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