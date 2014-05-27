香港数据：4月出口值按年跌1.6%，进出增加2.4%

政府发言人表示，商品出口货值在3月上升后按年轻微回跌，其中输往内地的出口因去年比较基期高再度出现小幅跌幅。而4月出口先进市场按年表现疲弱，部份是受到复活节假期在2013年、2014年落点不同的影响，但综合3及4月输往美国及欧洲的出口较年初的疲弱表现确有所改善。 发言人进一步指出，展望未来，先进经济体的增长步伐如能够持续加快，并转化成更强的需求，应可有助带动亚洲的贸易往来，从而惠及香港。不过，外围环境仍然受到不明朗因素左右，包括美国货币政策的未来路径及近期世界各地的地缘政治紧张局面。