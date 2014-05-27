香港数据：4月出口值按年跌1.6%，进出增加2.4%

标题新闻：花旗将Netflix、迪斯尼和特斯拉等七家公司列为苹果潜在收购目标
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路透香港5月27日 - 香港政府统计处周二公布，4月整体出口货值按年跌1.6%，同期进口货值按年升2.4%。但综合3及4月表现，出口至欧洲、美国等先进市场，已较年初有所改善。
统计处公布，4月整体商品出口货值为2,857亿港元，进口货值为3,410亿港元，4月录得有形贸易逆差553亿港元。
经季节性调整后，至2014年4月止的三个月与前三个月比较，商品整体出口货值按年跌7.9%，转口值跌8.1%；商品进口货值下跌5.1%。
政府发言人表示，商品出口货值在3月上升后按年轻微回跌，其中输往内地的出口因去年比较基期高再度出现小幅跌幅。而4月出口先进市场按年表现疲弱，部份是受到复活节假期在2013年、2014年落点不同的影响，但综合3及4月输往美国及欧洲的出口较年初的疲弱表现确有所改善。 发言人进一步指出，展望未来，先进经济体的增长步伐如能够持续加快，并转化成更强的需求，应可有助带动亚洲的贸易往来，从而惠及香港。不过，外围环境仍然受到不明朗因素左右，包括美国货币政策的未来路径及近期世界各地的地缘政治紧张局面。
与上年同期比较(%):
总出口 转口 进口
(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2014年4月 -1.6 -1.7 +2.4
3月 +3.4 +3.4 +3.2
2月 -1.3 -1.3 +6.8
1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8
11月 +5.8 +6.0 +5.2
10月 +8.8 +9.1 +6.3
9月 +1.5 +1.8 +0.4
8月 -1.3 -1.2 -0.2
7月 +10.6 +10.9 +8.3
6月 -0.2 0.0 +1.4
5月 -1.0 -0.9 +1.7
4月 +9.0 +9.3 +7.7
3月 +11.2 +11.3 +11.3
经季节性调整与上三个月比较(%):
总出口 转口 进口
(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)
*14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1
14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1
13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9
13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8
13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3
13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6
13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1
13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6
13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9
13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7
13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3
13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7
13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7
13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 （完）
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浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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