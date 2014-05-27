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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 16:57 BJT

香港数据：4月出口值按年跌1.6%，进出增加2.4%

路透香港5月27日 - 香港政府统计处周二公布，4月整体出口货值按年跌1.6%，同期进口货值按年升2.4%。但综合3及4月表现，出口至欧洲、美国等先进市场，已较年初有所改善。

统计处公布，4月整体商品出口货值为2,857亿港元，进口货值为3,410亿港元，4月录得有形贸易逆差553亿港元。

经季节性调整后，至2014年4月止的三个月与前三个月比较，商品整体出口货值按年跌7.9%，转口值跌8.1%；商品进口货值下跌5.1%。

政府发言人表示，商品出口货值在3月上升后按年轻微回跌，其中输往内地的出口因去年比较基期高再度出现小幅跌幅。而4月出口先进市场按年表现疲弱，部份是受到复活节假期在2013年、2014年落点不同的影响，但综合3及4月输往美国及欧洲的出口较年初的疲弱表现确有所改善。 　　发言人进一步指出，展望未来，先进经济体的增长步伐如能够持续加快，并转化成更强的需求，应可有助带动亚洲的贸易往来，从而惠及香港。不过，外围环境仍然受到不明朗因素左右，包括美国货币政策的未来路径及近期世界各地的地缘政治紧张局面。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2014年4月 　-1.6 -1.7 +2.4

3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

1月 -0.4 -0.4 -2.7 2013年12月 0.0 +0.1 +1.8

11月 +5.8 +6.0 +5.2

10月 +8.8 +9.1 +6.3

9月 +1.5 +1.8 +0.4

8月 -1.3 -1.2 -0.2

7月 +10.6 +10.9 +8.3

6月 -0.2 0.0 +1.4

　　5月 -1.0 -0.9 +1.7

4月 +9.0 +9.3 +7.7

3月 +11.2 +11.3 +11.3

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

*14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9

13年11月-14年1月 +5.4 +5.4 +4.8

13年10-12月 +4.8 +5.0 +4.3

13年9月-11月 +7.7 +7.9 +7.6

13年8月-10月 +2.9 +3.2 +2.1

13年7月-9月 +3.3 +3.6 +2.6

13年6月-8月 -5.1 -5.1 -3.9

13年5月-7月 -3.8 -3.8 -2.7

13年4月-6月 -2.8 -2.8 -1.3

13年3月-5月 -0.4 -0.4 +0.7

13年2月-4月 -4.1 -4.1 -2.7

13年1月-3月 -1.2 -1.2 -2.5 （完）

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浏览有关发布于香港政府网站的公告，请点选(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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