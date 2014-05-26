中国货币市场：宽裕依旧多数回购利率走低，跨月资金供给充足

路透上海5月26日 - 中国银行间资金市场周一宽裕格局不改，除了跨半年末品种外，多数回购利率 走低，七天期降幅更明显；跨月资金供给充足，表明流动性在月末前应能保持平稳。
交易员并指出，尽管本周起企业年度所得税开始集中清算，但考虑到目前资金的宽裕程度，以及央行公开市场温和的政策基调，料难改流动性偏松的格局。
此外，长期资金价格风向标--三个月Shibor持续稳步下行，距5%的整数关已相距不远。
“感觉挺宽松，出七天以上跨月资金挺多的，这个月流动性应该是没问题了。”华东一银行交易员称。
她并表示，资金供给较多突出表现在部分大行的融出期限结构上，“有些大行还强调只出七天以上的，要隔夜的还要搭配七天的资金，表明七天以上的供大于求。”
不过她还谈到，相对于七天至一个月期的跨月资金，两个月和三个月期的跨季资金供给相对紧俏，机构对半年末时点的流动性预期仍相对偏谨慎。
汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5179 2.5327 -1.48
七天 3.2087 3.3793 -17.06
14天 3.8013 3.8887 -8.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.7600 3.5000 +26.00
七天 4.5500 3.6500 +90.00
14天 3.8000 3.6000 +20.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5300 2.5500 -2.00
七天 3.2200 3.4200 -20.00
14天 3.8300 3.9200 -9.00
Shibor
其中:隔夜 2.5025 2.5300 -2.75
七天 3.1950 3.4050 -21.00
三个月 5.0413 5.0675 -2.62
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞；审校 张喜良)