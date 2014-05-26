《交易视点》中国信用债市场短期趋于谨慎--中信证券

路透北京5月26日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，汇丰PMI回升、5月通胀可能反弹及稳增长效应，使得短期信用债市场情绪可能趋于谨慎。

从中期看，偏弱基本面和相对合理的资金利率水平，使得市场风险仍相对有限，因此在利空逐渐出尽之后，可以关注市场调整后可能出现的配置机会。

此外，市政债券正式推出，有助于拓宽地方政府融资渠道，降低地方政府债务的信用风险，对于城投债来说，形成一定利好。

**资金谨慎情绪使短融利率难大降**

目前来看，短融收益率在年初以来下行之后，与金融债利差大幅下降至40BP左右。从未来趋势看，短端收益率的变动仍然在很大程度取决于资金面的走势。

短期来看，受财政存款上缴、季末因素、年中银行分红等因素影响，5-6月资金面仍然存在一定不确定性，央行公开市场操作取向仍将是影响资金市场情绪的关键因素。

考虑到当前基本面仍然处于相对偏弱的状态，央行可能仍然会通过公开市场操作维持适度宽松的资金面环境。

对短融市场来说，资金市场相对谨慎的市场情绪使得短融收益率难有明显的下行空间，但相对合理的资金利率水平使得短端市场风险同样较为有限，因此短融产品仍有一定的配置价值。

**等待利空逐渐出尽**

对于中票市场，相对较低的信用利差使得中票产品走出单边行情的概率较低，其收益率的未来走势有赖于整体债券市场环境的变动。

短期来看，需要关注当前市场面临一些利空因素，其一是汇丰PMI显着回升，其二是猪肉等价格的回升将推动5月份通胀水平显着反弹，其三，持续推出的稳增长措施可能在一定程度上对基本面形成一定托底作用。

因此，市场情绪可能趋于谨慎。考虑到资金面可能在央行的维护下保持相对宽松的局面，收益率大幅上行的概率并不高。

从中期看，偏弱的基本面和相对合理的资金利率水平，使得市场面临的风险仍然相对有限，因此在利空逐渐出尽之后，可以关注市场调整后可能出现的配置机会。

**市政债推出利好城投债**

上周城投债收益率基本保持稳定，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.80-6.90%的水平。

20日，国务院批转发改委关于2014年深化经济体制改革重点任务意见的通知，其中要求规范政府举债融资制度，建立以政府债券为主题的地方政府举债融资机制。

次日，财政部发布《2014年地方政府债券自发自还试点办法》，允许十省市试点地方政府债券自发自还。

市政债券的正式推出以及地方政府举债融资制度的建立在一定程度上有助于拓宽地方政府的融资渠道，降低地方政府债务的信用风险，对于城投债来说，形成一定利好。

从市场走势看，在相对较低的利差约束下，城投债收益率明显下行的概率同样较小，短期内可能维持窄幅波动的走势。

**个券点金**

上周共有88只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1,261.4亿元。

短融和超短融中，我们推荐14招商局SCP002、 14华能集SCP001、14中粮SCP003，14中海运SCP002、14中铝SCP006、14电科院SCP001。

中期票据中，我们推荐14大唐集MTN001。

私募票据中我们推荐，14首旅PPN001、14苏城投PPN001、14湘高速PPN006、14豫交投PPN003。

企业债中我们推荐14绿地债（有担保）、14深业债；公司债中我们推荐13楚天01（有担保）。(完)