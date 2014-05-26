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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 12:37 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆下档受限，或将上试50日移动均线

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* 汇价料在自2009年高点拉出的结构性支撑附近徘徊

* 200日移动均线上周三受到挑战

* 任何下档走势料将受限于200日移动均线下方的停止单

* 寻机再次向上试探50日移动均线/结构性阻力位在140.5

* 数月以来呈现的三角形态料将在未来数周被突破

* 技术图表：link.reuters.com/xyx59v(完)

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