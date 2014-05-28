更正-表格: 瑞士第一季实质GDP较前季增长0.5%，低于预估

金属期市：期锌领涨中国基本金属期货，伦敦市场涨势带来提振
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
(更正：表格内去年第四季GDP应为增长1.7%，而非增长“1.9%”)
路透苏黎世5月28日 - 瑞士联邦经济总局周三公布：
* 第一季实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，预估为成长0.6%
* 第一季实质GDP较上年同期成长2.0%，预估为成长1.9%
以下为GDP详细数据：
第一季 第四季
较上季，实质 % 0.5 0.2 (0.2)
较上年同期，实质 % 2.0 1.7 (1.7)
* 括号内为前值。(完)
(编译 王翔琼；审校 于春红)
美国自由港麦克默伦铜金矿公司的印尼工人将从5月1日开始举行为期一个月的抗议活动，反对裁员。该公司在与印尼政府出现合约纠纷期间削减了生产。
路透香港4月21日 - 香港本地收费电视营运商--有线宽频获永升（亚洲）有限公司注资10亿港元，前景露出曙光；但受供股消息拖累，公司周五复牌股价最多曾大挫24.6%的一年低位，其后跌幅收窄。
看来油价在支撑位52.56美元附近企稳，该支撑位为3月27日低位50.03美元至4月12日高位56.65美元涨势的61.8%费波纳奇回档位。