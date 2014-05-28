版本:
中国
货币新闻 | 2014年 5月 28日 星期三 14:49 BJT

更正-表格: 瑞士第一季实质GDP较前季增长0.5%，低于预估

(更正：表格内去年第四季GDP应为增长1.7%，而非增长“1.9%”)

路透苏黎世5月28日 - 瑞士联邦经济总局周三公布：

* 第一季实质国内生产总值(GDP)较前季成长0.5%，预估为成长0.6%

* 第一季实质GDP较上年同期成长2.0%，预估为成长1.9%

以下为GDP详细数据：

第一季 第四季

较上季，实质 % 0.5 0.2 (0.2)

较上年同期，实质 % 2.0 1.7 (1.7)

* 括号内为前值。(完)

(编译 王翔琼；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐