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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 12:49 BJT

《汇市简讯》美元指数上扬，技术形态显示测试80.60高点

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* 欧洲议会选举后，欧元走势带动美元指数在亚洲盘中上扬

* 5日、10日及20日移动均线小幅上行，波林格区间扩大

* 技术形态呈正面，目标测试4月趋势高位80.60

* 要结束上行趋势，需要收在20日均线79.80下方

* 纽约盘低点80.30和伦敦盘高点80.44，分别是初步支撑位和阻力位

* 图表：link.reuters.com/ryx59v

(完)

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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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