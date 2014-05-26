中国债市动态：中短利率债引领现券走势偏暖，资金宽裕和微刺激政策扶助

路透北京5月26日 - 中国银行间市场周一中短期利率债引领现券走势继续偏暖。市场人士表示，经济稍显企稳迹象，资金宽裕格局不改，政策微刺激扶助可以期待，现券整体偏强。中短期利率债和中高等级信用债，受到部分机构的青睐。

"收益率稍微下了一点，三五年的下了两三个点，七年和10年变化不大，"北京一券商投资经理称，“基本面有改善迹象，资金宽松，做点三五年的确实攻守兼备。”

他进一步指出，周末消息多在市场中早有体现，影响不大。除看好中短期利率债表现外，信用债倾向“跟着政府走”，做一个中等久期中高评级的组合。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。