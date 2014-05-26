中国债市动态：中短利率债引领现券走势偏暖，资金宽裕和微刺激政策扶助

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透北京5月26日 - 中国银行间市场周一中短期利率债引领现券走势继续偏暖。市场人士表示，经济稍显企稳迹象，资金宽裕格局不改，政策微刺激扶助可以期待，现券整体偏强。中短期利率债和中高等级信用债，受到部分机构的青睐。
"收益率稍微下了一点，三五年的下了两三个点，七年和10年变化不大，"北京一券商投资经理称，“基本面有改善迹象，资金宽松，做点三五年的确实攻守兼备。”
他进一步指出，周末消息多在市场中早有体现，影响不大。除看好中短期利率债表现外，信用债倾向“跟着政府走”，做一个中等久期中高评级的组合。
国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。
剩余期限约4.64年的国开行固息债140202券最新报价对应收益率 在5.03%/4.97%，上日尾盘为5.0498%/4.9844%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘收报93.626元人民币，较上日结算价小跌0.01元，或0.01%。(完) (发稿 曹巍浩；审校 黄凯)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00