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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 13:02 BJT

香港股市：早盘基本持平，汽车股上扬而能源股下跌

路透香港5月26日 - 香港股市周一持平，此前早盘一度震荡，受累于能源股下跌。

截止午盘，恒生指数 下滑0.1%至22,950.39点。恒生国企指数 跌0.3%。

京华山一证券研究部主管彭伟新表示，香港股市可能近期上涨，取决于即将出炉的一系列美国经济数据表现如何。5月迄今，恒指已经攀升3.7%。

巴菲特投资的中国车企比亚迪 周一受到瞩目，其港股开盘大跌近9%，早盘收低1.9%。此前中国国家主席习近平表示，发展节能型汽车是做强汽车产业的唯一途径。

长城汽车 和广汽集团 分别上扬3%和1.7%。

中国石油 下挫1.1%，拖累两项指数。(完)
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