香港股市：早盘基本持平，汽车股上扬而能源股下跌

京华山一证券研究部主管彭伟新表示，香港股市可能近期上涨，取决于即将出炉的一系列美国经济数据表现如何。5月迄今，恒指已经攀升3.7%。

巴菲特投资的中国车企比亚迪 周一受到瞩目，其港股开盘大跌近9%，早盘收低1.9%。此前中国国家主席习近平表示，发展节能型汽车是做强汽车产业的唯一途径。