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亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 13:08 BJT

新加坡数据：4月工业生产较上年同期增长4.6%，不及预期

路透新加坡5月26日 - 新加坡周一公布的数据显示，

* 4月经季节调整的工业生产较前月下降4.7%，路透调查预估为下降2.9%。

* 4月工业生产较上年同期增长4.6%，路透调查预估为增长6.5%。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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