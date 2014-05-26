路透基点：丽明营造逾20亿台币融资案获10家银行承贷--TRLPC

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透香港5月26日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，已有10家银行参与丽明营造的融资案。融资规模从原来的21.89亿台币小幅下调为21.65亿台币(7,190万美元)。
10家参贷银行包括：第一商业银行和新光商业银行担任牵头行兼簿记行，分别承贷5.25亿和4亿台币。台湾大众银行担任牵头行兼簿记行，承贷2.7亿台币。
安泰商业银行、农业金库和上海商业储蓄银行分别各自承贷2.7亿、1.5亿和1.5亿台币。
高雄银行、台湾银行、三信商业银行和华南银行各自承贷1亿台币。
该笔贷款目前分为三部分：A部分为2.19亿台币的52个月贷款，用于履约担保；B部分为4.8265亿台币的三年期定期贷款，用于购置土地；C部分为14.6335亿台币的四年期定期贷款，用于建设费用。
签约在5月20日进行。
该贷款由借款方三位董事担保，现金存款、土地和建筑做抵押。
B和C部分利率为较一年期邮政储蓄利率加码174个基点；A部分每年支付125个基点的担保费。
银行分三个层级参贷：承贷4亿台币或以上，获30个基点前端费，取得牵头行头衔；承贷2亿-3.99亿台币，获15个基点费用，取得共同主办行头衔；承贷1亿-1.99亿台币，获6个基点费用，取得经理行头衔。
B和C部分，有20个基点承诺费。
资金用于开发台湾中部嘉义市的一处工业场地。
出售土地的收益将用于偿还B和C部分。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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