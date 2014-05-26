《综述》乌克兰“巧克力大王”直取总统大位，民众渴望摆脱危机

“他把重责大任揽在自己的肩上了，”在独立广场上与群众一起关注开票结果的一名教师Larisa说。“我只希望一切告一段落。我想大家都是这么想的。”

在乌克兰东部的顿巴斯产煤区，激进份子保证关闭投票所的数目约可影响全国选民总数的10%左右。基辅一位官员则说，在投票停火期间过后，军队将恢复“反恐行动。”

**往东与往西的分寸拿捏**

波罗申科说他准备和俄罗斯总统普京谈判，并称俄罗斯是重要的伙伴。他坚持克里米亚必须重回乌克兰。

然而俄罗斯是乌克兰重要市场及能源供应伙伴，只要俄罗斯仍想掌控位于东西方要道之间的乌克兰，波罗申科要如何坚决向西方国家靠拢仍不得而知。

此外，有鉴于乌克兰军力薄弱，而且有俄罗斯军队介入的威胁，目前也还不清楚波罗申科是否有解决东部工业重镇动乱的新方法。

波罗申科称他当选后首先将到顿巴斯(Donbass)视察，他说愿与任何人对话，也愿意提供东部地区许多人所盼望的地方自治、俄语为官方用语权以及预算权力。

波罗申科当选总统想必是欧盟及美国所乐见。美国总统奥巴马赞赏此次选举是恢复乌克兰团结的一步。俄罗斯总统普京虽在周末时表示，准备好与乌克兰新政府合作，但俄罗斯可能会利用东部在选举中的空白来质疑新政府合法性。

波罗申科曾经是乌克兰前总统亚努科维奇的内阁官员，之前亚努科维奇的对手当政时，波罗申科也曾在朝当官。这种横跨政治光谱的经历，使得外界视他为有能力整合乌克兰亲俄、反俄势力的务实主义者。

亚努科维奇垮台之后的修宪，将使波罗申科的总统权限比以前的总统来得小。他将与总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)及议会分享权责。

波罗申科最近几个月与亚采纽克密切合作，波罗申科曾说今年底之前应该举行议会选举--但他也表示，在东部冲突平息之前不应举行。