台湾股市：连三日上扬并续创近三年收盘高位，随区域股市攀升

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
路透台北5月26日 - 台湾股市周一小幅收高，续创近三年收盘高位。上周五美股持续走高，并带动亚洲股市上扬，令台股连续第三日收升。
台湾加权股价指数 收高0.31%或27.90点，至9,036.12点；此前收盘高点为2011年6月7日的9,057.1点。今日成交值 为864.39亿台币，上交易日修正后为974.45亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日多方仍强势，量能维持900亿台币上下的月均量水准。虽然收盘留下有变盘意味的十字线技术指标，但在量能未缩、技术指标呈现多方排列的状况下，大盘还是朝着震荡上扬的正向循环模式前进。
“上方已经没有压力了，9,000点变成支撑。”他说。
简伯仪认为，具有价格发现功能的台指期货，多单仍在持续攀升，搭配外资在现货持续加码，只要回档不破位于8,950点的五日线支撑，短线仍应偏多操作。
亚洲股市周一触及一年高位，得益于美国股市表现强劲。本地时间13:52时，MSCI亚太明晟指数 升0.03%。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00