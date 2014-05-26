台湾股市：连三日上扬并续创近三年收盘高位，随区域股市攀升

路透台北5月26日 - 台湾股市周一小幅收高，续创近三年收盘高位。上周五美股持续走高，并带动亚洲股市上扬，令台股连续第三日收升。

台湾加权股价指数 收高0.31%或27.90点，至9,036.12点；此前收盘高点为2011年6月7日的9,057.1点。今日成交值 为864.39亿台币，上交易日修正后为974.45亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，今日多方仍强势，量能维持900亿台币上下的月均量水准。虽然收盘留下有变盘意味的十字线技术指标，但在量能未缩、技术指标呈现多方排列的状况下，大盘还是朝着震荡上扬的正向循环模式前进。

“上方已经没有压力了，9,000点变成支撑。”他说。

简伯仪认为，具有价格发现功能的台指期货，多单仍在持续攀升，搭配外资在现货持续加码，只要回档不破位于8,950点的五日线支撑，短线仍应偏多操作。