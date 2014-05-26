国际油市：布兰特原油跌至110美元下方，因乌克兰疑虑略减

CMC Markets驻悉尼首席分析师Ric Spooner表示，布兰特原油上周曾短暂升穿110.65美元的阻力位，美国原油合约则在接近阻力位105美元的位置交投。

“投资人比较谨慎...市场无法逾越这道技术阻力。”他说。

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至5月20日当周，基金经理增持美国原油期货与期权净多头仓位。美国周一适逢阵亡将士纪念日，这一天通常被认为是美国夏日驾车高峰季的开始。

“尽管在夏日驾车高峰季期间需求将会增加，但库存水平和供给能力依然很高，所以市场不会面临太大压力。”Spooner表示。

Adam Longson牵头的摩根士丹利分析师在一份报告中表示，今年石油供给成长预计将超过需求，第二季价格料会走弱；今年下半年油价将会因季节性消费增加而反弹。

摩根士丹利表示，除非出现新的供应中断问题，否则今年全球石油产能将每日增长180万桶，为10年来最快增速，而需求量每日增长110万桶。

糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。 。

摩根士丹利分析师称，尽管伊拉克和沙特阿拉伯带头每日增加40万桶的新产能，但石油输出国组织(OPEC)今年石油产量料下降。(完)

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