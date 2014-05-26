国际油市：布兰特原油跌至110美元下方，因乌克兰疑虑略减

****澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
CMC Markets驻悉尼首席分析师Ric Spooner表示，布兰特原油上周曾短暂升穿110.65美元的阻力位，美国原油合约则在接近阻力位105美元的位置交投。
“投资人比较谨慎...市场无法逾越这道技术阻力。”他说。
商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，截至5月20日当周，基金经理增持美国原油期货与期权净多头仓位。美国周一适逢阵亡将士纪念日，这一天通常被认为是美国夏日驾车高峰季的开始。
“尽管在夏日驾车高峰季期间需求将会增加，但库存水平和供给能力依然很高，所以市场不会面临太大压力。”Spooner表示。
Adam Longson牵头的摩根士丹利分析师在一份报告中表示，今年石油供给成长预计将超过需求，第二季价格料会走弱；今年下半年油价将会因季节性消费增加而反弹。
摩根士丹利表示，除非出现新的供应中断问题，否则今年全球石油产能将每日增长180万桶，为10年来最快增速，而需求量每日增长110万桶。
糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)周日宣布赢得乌克兰总统大选，此前出口民调显示，其以压倒性优势在第一轮投票中胜出。 。
摩根士丹利分析师称，尽管伊拉克和沙特阿拉伯带头每日增加40万桶的新产能，但石油输出国组织(OPEC)今年石油产量料下降。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/洪曦; 审校 于春红)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月27日(四) 0130 澳洲出口物价(较前季) 第一季 -- +12.4% 进口物价(较前季) -- +0.2% 2245 新西兰建筑许可(较前月) 3月 -- +14.0% 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 -- 40.2 出口(亿新西兰元) --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.6% +2.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,962 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,152 4月27日(四) -- 日本央行利率决定 -- 负0.10% 负0.10%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 114.97 -0.51 -0.44 1696209 京东 34.94 -0.02 -0.06 6069918 新浪 75.11 +1.22 +1.65 755705 搜狐 38.52 +0.27 +0.71 452920 网易 265.40 -12.56 -4.52 1679407 百度 186.67 -0.32 -0.17 2894775 台湾 台湾积体电路 33.00