《汇市简讯》欧洲开盘：政治事件主导汇市

欧股业绩：百威英博第一季业绩不佳，因最大两个市场获利下降
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
0603GMT
* 澳元/美元上涨0.09%，欧元/日圆上涨0.23%，欧元/美元持平，美元/泰铢上涨0.15%
* 日经指数上涨0.97%，印度Sensex指数上涨1.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.05%，美国10年期公债收益率报2.5340%
* 法国极右翼党派在欧盟选举中获得胜利
* 乌克兰民众支持波罗申科设法解决危机
* 泰国政变领导人威胁若抗议活动恢复将采取镇压手段 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王洋; 审校 张涛)
路透布鲁塞尔5月4日 - 全球最大啤酒厂商--百威英博(Anheuser-Busch InBev)公布第一季获利逊于预期，因美国业务获利下滑，巴西业务获利也骤降。美国和巴西是该公司最大的两个市场。
路透香港5月4日 - 汇丰控股周四公布第一季获利下降19%，因该行在重组后努力恢复营收。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透台北5月4日 - 台湾股市周四持平，之前连续八个交易日上涨。美国股市表现不佳后，海外市场纷纷随之走低。 0452 GMT，台湾加权股价指数持平于9,958.39点，周三收涨0.1%，为连续第八个交易日上涨。 电子类指数最多涨0.4%，金融保险类指数近持平。 交投活络个股包括群创光电涨幅最高达3.2%，但英业达跌幅达0.6%。(完) (编译 王颖/张若琪 审校 白云)