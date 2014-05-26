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市场报道 | 2014年 5月 26日 星期一 14:32 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：政治事件主导汇市

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* 澳元/美元上涨0.09%，欧元/日圆上涨0.23%，欧元/美元持平，美元/泰铢上涨0.15%

* 日经指数上涨0.97%，印度Sensex指数上涨1.72%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.05%，美国10年期公债收益率报2.5340%

* 法国极右翼党派在欧盟选举中获得胜利

* 乌克兰民众支持波罗申科设法解决危机

* 泰国政变领导人威胁若抗议活动恢复将采取镇压手段 (完)

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