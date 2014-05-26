《路透晚报》--5月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右--国家信息中心

中国证券报周一刊登国家信息中心报告预计，鉴于房地产市场风险加大，房地产投资增速将有所放缓，二季度社会消费品零售总额将增长12.4%左右，固定资产投资将增长17%左右，建议推进收入分配和投融资改革。

--中国金融：从法制和问责入手推进金融改，完善金融稳定协调机制--人大官员

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，当前金融改革需要从法制和问责两方面推进，金融监管方面要完善金融稳定协调机制，发挥“一行三会”监管合力。

--中国环保：今明两年单位GDP能耗目标逐年下降3.9%以上--国务院

为了加强节能减排，实现低碳发展，中国国务院要求积极化解产能严重过剩矛盾，调整优化能源消费结构，加强技术和政策方面的支持；目标是2014-2015年，单位GDP能耗逐年下降3.9%以上，单位GDP二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。

--中国政策：核准企业投资项目仅审查外部性条件，内部性条件企业做主

中国政府的简政放权正在落到实处，国家发展和改革委员会周一修订政府核准投资项目管理办法，规定由项目核准机关从维护社会公共利益的角度，对企业投资项目的“外部性”条件进行审查和把关。

--中国社会：开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动--公安部

中国公安部周日召开视频会议，决定开展为期一年的严厉打击暴力恐怖活动专项行动；目前，各地已陆续成立反恐怖工作领导小组并启动相应工作。

--中国反腐：中电建设原副总经理黄保东涉嫌严重违纪违法被立案调查--中纪委

电力能源系统正成为中国近期反腐重地，落马官员不断。据中央纪委监察部网站周一称，中国电力建设集团有限公司原党委常委、副总经理黄保东涉嫌严重违纪违法问题进行了立案调查。

--专家观点：中国市政债可以硬化地方政府的预算约束--马骏

中国地方政府举债软约束的问题，或许可以通过市政债的方式得到硬化。中国人民银行研究局首席经济学家马骏周一表示，“地方政府的预算约束是无法硬化的”是一个过分悲观的假设。从国际国内的经验来看，通过引入债券市场和一系列配套改革来硬化地方政府的预算约束是完全可能的。

【固定收益】

--中国债市动态：中短利率债引领现券走势偏暖，资金宽裕和微刺激政策扶助

中国银行间市场周一中短期利率债引领现券走势继续偏暖。市场人士表示，经济稍显企稳迹象，资金宽裕格局不改，政策微刺激扶助可以期待，现券整体偏强。中短期利率债和中高等级信用债，受到部分机构的青睐。

--中国货币市场：宽裕依旧多数回购利率走低，跨月资金供给充足

中国银行间资金市场周一宽裕格局不改，除了跨半年末品种外，多数回购利率走低，七天期降幅更明显；跨月资金供给充足，表明流动性在月末前应能保持平稳。

--新债招标：资金宽农发行三期债需求尚可，月底等因素压制定位接近二级

中国农业发展银行周一午后招标的三期固息债，因资金较为宽松，一二级现券需求仍在，投标倍数尚可，但在月底及缴税等因素压制下，新债定位接近二级行情，表现偏中性。 一/三/五年中标结果分别为4.45%、4.8801%和4.9921%。

--中国债市：财政部周四将进行400亿元国库现金定存招标，期限九个月

中国财政部周一公告称，将于周四(29日)进行今年第五期中央国库现金管理商业银行定期存款招标，存款期限九个月，计划存款量400亿元人民币。

--中国债市：信用债收益率估值多上涨，AA至AAA五年品种涨幅领先--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，本周信用债收益率估值多数上涨。其中AA至AAA评级的五年期品种涨幅领先，幅度为8-11个基点(bp)。

--《晨曦专栏》2013年的中国债市不可复制，2014年必然改变

2014年是中国去杠杆第二阶段，总量政策对经济影响过大，货币以稳中略宽为主，主要通过中微观的监管加强进行结构调整与去杠杆。核心体现为货币市场利率从去年下半年的4.3%均值修复到全年均值4.0%以内，是否可修复到去年6月以前的3.3%仍待观察。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价收低，油盘购汇盘末打破日内均衡市况

中国人民币兑美元周一收低。中间价连续第四天微幅走 低，继续刷新逾八个半月以来低点，但日内市场反映甚微，仅尾盘时有油盘购汇扰动市场， 打破日内平静走势并低收。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升连两日反弹，政策预期偏暖提振市场情绪

中国股市沪综指周一小幅收升，连续第二日反弹。分析师指出，中国总理李克强最新关于经济形势的讲话，令政策预期偏暖，提振今日股市小幅高开，但整体仍维持区间震荡格局，显示市场谨慎心态不减。沪综指收报2,041.476点，涨6.907点或0.34%。

--中国个股：中国建筑称拟发行至多3亿股优先股，募资不超300亿元

中国最大房地产开发和建筑综合企业集团--中国建筑股份有限公司周一公告称，拟申请发行不超过3亿股优先股，募集资金总额不超过人民币300亿元，将用于基础设施及其他投资项目、补充境内外重大工程承包项目营运资金和补充一般流动资金。

--中国新股：中国核建拟发行至多5.25亿A股，募资规模约18亿元

中国证监会网站显示，国内国防军工工程重要承包商之一的中国核工业建设股份有限公司近日刊登预披露材料。包括新股和老股转让在内，公司拟发行不超过5.25亿A股，募资规模约18亿元人民币，募集资金将投向购置核电建造施工设备等多个项目。

--《焦点》中国打击医药腐败与价格虚高，药企吞下利润率下滑的苦果

中国打击国内医药市场的腐败和定价虚高问题，已经挤压到制药商的获利和利润率，让全球大型药厂明白，在中国市场上轻轻松松便可实现成长的好日子或许已经结束。

--中国金融：一季度移动支付金额达3.89万亿元，同比增长近三倍

中国央行最新发布的报告显示，今年一季度中国电子支付业务增长较快，移动支付业务保持高位增长。其中，共发生移动支付业务6.59亿笔，金额3.89万亿元人民币，同比分别增长232.20%和255.37%。

--中国个股：东方明珠联手索尼成立合资公司，在华产销PS游戏机

中国上海东方明珠(集团)股份有限公司周一公告称，其子公司将与日本索尼在华子公司于上海自贸区设立合资公司，负责生产、营销索尼电脑娱乐公司的PlayStation硬件、软件及提供相关服务的在华业务。

--台湾个股：鸿海拟通过GDR发至多10亿新股，预计筹资930亿台币--报载