《交易视点》中国转债逢低可小幅加仓位，但超配价值不明显--中金

路透北京5月26日 - 中国大型投行--中金公司发布中国利率策略双周报认为，债市机会成本阶段性略降，正股虽然缺少趋势性机会，但短期不排除依托“政策底”向上试探空间，有助于转债市场短期表现。

鉴于股市波动率将增大，股票投资者通过持有转债博弈股市方向选择的性价比稍高。建议投资者逢低小幅提升仓位，但超配价值仍不明显。

**股市尚无趋势性机会，然存边际利好**

一级市场方面，房企冠城大通可转债预案通过了证监会审核，拟融资18亿元。受房地产调控影响，八年来转债市场再迎地产转债品种。

股市方面，宏观经济内生动力弱、企业融资成本高、流动性将面临IPO和优先股考验、风险偏好低的状况没有实质改变。

但边际上，汇丰PMI初值超预期，监管层悄然放松房地产政策，对IPO限量降低了部分担忧，加上政策呵护带来“托底效应”，市场风险偏好有望略有好转。

总体看，股市趋势性机会尚难形成，长周期底部徘徊走势仍将继续。但短期调整压力减小，有望依托“政策底”和边际利好向上试探空间。边际变化对小盘成长股和主题性机会似乎更为有利。

**量变初显露，质变需等待**

债底方面，“中场休息”的情绪渐浓，但中长期仍偏乐观。转债供求方面，公募债基年初以来走牛会不会带来债基发行量的增长？

简言之，量变初显露，质变需等待。而且债基规模转化为转债市场的需要显然还需要时间和契机。关键的因素还是要看转债市场会否出现赚钱效应，而目前看还难以明显。

6月钱荒概率几何？资金面小波折难免，但钱荒可能性不大，转债届时受冲击可能性明显降低。

**近可攻、退可守**

综上，二季度“择个券、傍纯债、控仓位”总体判断不改，5月5日建议“止盈后耐心等待”，上周建议转为关注低吸机会。

展望后市，转债品种本身“近可攻、退可守”的特性依然鲜明。由于不少个券债底保护较好，潜在调整空间十分有限。转债估值也仍然处于历史低位，性价比不输正股，但回报确定性略输纯债。

短期看，债市机会成本阶段性略降，正股虽然缺少趋势性机会，但短期不排除依托“政策底”向上试探空间，有助于转债市场短期表现。而鉴于股市波动率将增大，股票投资者通过持有转债博弈股市方向选择的性价比稍高。

建议投资者逢低小幅提升仓位，但超配价值仍不明显，“悲观中买入，乐观中卖出”的震荡市策略仍需要坚持。

中长期来看，股市仍处于大周期的底部徘徊阶段，股、债强弱转换还需要时间，持有转债仍要承受较高的机会成本，超配价值仍需要耐心等待。

**个券点金**

个券方面，对大盘转债，我们仍看好平安和非银行大盘转债。主题性转债中，我们前期建议低吸重工转债并波段操作隧道转债，目前仍维持该建议；小盘成长转债中，我们此前判断IPO落地便是分化的开始。

中小盘转债各具特色，但规模均较小，适合低位收集筹码并分散投资。除一直建议持有的川投外，华天（110元低吸线）、久立（上市初曾建议增持，目前溢价率高）、齐翔（103元）、中鼎、海直等均具有低吸价值.

纯债替代类转债最容易实现正回报，但难获得超额回报。其中，具有一定股性的中行、受益于息差收窄的南山、存在条款博弈预期的中海短期表现有望稍好。

中俄签署天然气大单是影响上周个券表现的一个主线。但事实上，久立和深燃转债基本面均没有受到直接影响。其中，久立募投项目进展顺利，继续关注核电建设。

二股东减持动向仍是风险点，转债溢价率偏高，继续建议100-105元区间低吸。深燃行业上存在特色，正股短期上涨触发剂不明显，债股性平衡，具有行业分散投资价值。(完)