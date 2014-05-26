《中国债市每日综述》利率债收益率略跌，宽资金等有望续助暖中短端

* 宽资金支撑利率债收益率略跌

* 市场预期中短债收益率有下行动力

* 但政策保驾护航经济改善或限制长债表现

路透北京5月26日 - 中国银行间市场周一资金延续宽松，支撑以金融债为代表的利率品种收益率略有回落。交易员预期，虽然年中时点前存在一些扰动因素，但机构对资金前景所持心态暂偏暖，故现券中短端收益率后市仍有下行动力。

对长债下一步走势预期，他们认为，微刺激政策保驾护航下，对经济扶助效果逐步显现，这将限制长债走暖，未来曲线或趋陡峭化变动。

“今天交投主要就是金融债，从三年到10年都有，收益率略下来1、2个点吧，”上海一银行交易员称，“大家对基本面看法没什么变化，资金也很宽松。”

他认为，资金面偏暖的预期有望持续一段时间，而随着微刺激的出台，经济有望获得活力，向好的方面改善，现券收益率变化可能将从牛平向牛陡转变。

对于现券短期内的走势，另一银行交易员亦预计，一方面有资金稳定预期的支撑，一方面大家还是倾向认为政策将持续为经济保驾护航，所以下一阶段交易资金或更偏向中短债的交易机会。

国务院总理李克强上周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。

剩余期限约2.6410年的国开行固息债140201券最新报价对应收益率 在4.90%/4.85%，上日尾盘为4.9150%/4.8700%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.664元，较上日结算价微涨0.028元，或0.03%。

**跨月资金供给充足**

中国银行间资金市场周一宽裕格局不改，除了跨半年末品种外，多数回购利率 走低，七天期降幅更明显；跨月资金供给充足，表明流动性在月末前应能保持平稳。

交易员并指出，尽管本周起企业年度所得税开始集中清算，但考虑到目前资金的宽裕程度，以及央行公开市场温和的政策基调，料难改流动性偏松的格局。

此外，长期资金价格风向标--三个月Shibor持续稳步下行，距5%的整数关已相距不远。

“感觉挺宽松，出七天以上跨月资金挺多的，这个月流动性应该是没问题了。”华东一银行交易员称。

她并表示，资金供给较多突出表现在部分大行的融出期限结构上，“有些大行还强调只出七天以上的，要隔夜的还要搭配七天的资金，表明七天以上的供大于求。”

不过她还谈到，相对于七天至一个月期的跨月资金，两个月和三个月期的跨季资金供给相对紧俏，机构对半年末时点的流动性预期仍相对偏谨慎。

汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内，依照税收法律等及其他有关企业所得税的规定，自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额，根据月度或季度预缴的所得税数额，确定该年度应补或者应退税额，向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,932.23亿元人民币，高于上周五7,229.64亿元；其中隔夜品种成交6,707.74亿元，上周五为6,119.22亿元。

另外今日三个月品种成交达139.99亿元，虽然不及14天及以内期限，但高于21天、1个月、2个月品种。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5197 2.5327 -1.30 6,707.74

七天 3.1998 3.3793 -17.95 750.53

14天 3.8131 3.8887 -7.56 267.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7150 3.5000 -78.50 2,552.80

七天 3.9350 3.6500 +28.50 393.91

14天 3.7600 3.6000 +16.00 54.66

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5300 2.5500 -2.00 --

七天 3.2200 3.4200 -20.00 --

14天 3.8300 3.9200 -9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5025 2.5300 -2.75 --

七天 3.1950 3.4050 -21.00 --

三个月 5.0413 5.0675 -2.62 --